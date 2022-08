La vida i la mort. Tots dos conceptes fan referència a gaudir del temps que estem vius perquè la mort ens recorda que és el final. És a dir, la vida ens diu que tenim vàries opcions per a escollir però totes passen per gaudir, ara, tot dependrà de l’actitud de cadascun, si interpreta les situacions com un càstig o com una lliçó.

La mort ens està dient que no importa la que escollim perquè igualment vindrà a buscar-nos. Aleshores, som nosaltres mateixos els que decidim si perdre el temps en tonteries, mals de cap i preocupacions innecessàries o, per contra, només preocupar-nos per les coses que realment són importants per al nostre benestar, com per exemple: la feina, la família, la salut, l’esport, etc.

Igualment, tots dos conceptes estan relacionats amb el temps, només que un ho està amb la seva limitació i l’altre ho està amb l´eternitat. La vida ho demostra amb el desgast físic, cada dia que passa som més vells i, per això mateix, hem de fer les coses que ens agraden i no deixar-les per a mes endavant, perquè potser no hi arribem.

De manera paral·lela, la mort ens està recordant constantment que està present en el nostre dia a dia, contínuament s’està emportant gent del nostre voltant. Ens està dient que potser els següents serem nosaltres i que, per tant, hem de gaudir al màxim, que no busquem excuses per a viure en el malestar perquè ella no fa distincions, no es preocupa per la quantitat de diners que puguem tenir, ni de la nostra cultura, religió, o creences.

Per això mateix es tan important interpretar les situacions com un aprenentatge i no tant com un càstig. Fent-ho de la primera manera mai ens frustrarem perquè serem conscients que és l’esforç necessari per a aconseguir els nostres propòsits i ho veure’m com una inversió del temps. Per la seva banda, amb la segona opció interpretarem que hem perdut el temps i encara pitjor, abandonarem qualsevol temptativa de millora i, malauradament, aquest comportament ens transporta cap al malestar, donant com a resultat una vida frustrada.

