Ciclisme: Els professionals que resideixin a Andorra hauran de dipositar una fiança equivalent a 7.500 francs suïssos per a la llicència

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha portat a terme, aquest dilluns, l’assemblea general Ordinària on ha passat la petició de demanar 7.500 francs suïssos (uns 8.000 euros) a tots els ciclistes professionals. Després d’un treball conjunt amb la Secretaria d’Estat d’Esport i els equips jurídics especialitzats i amb la voluntat de respectar estrictament els reglaments antidopatge de la UCI i de l’AMA, la junta directiva de la FAC ha estès a l’assemblea general ordinària, la petició que els ciclistes professionals hagin de dipositar una fiança equivalent a 7.500 francs suïssos per obtenir la llicència a Andorra. Aquest punt, com la resta de l’ordre del dia han estat aprovats.
Aquesta mesura respon a l’exigència normativa de la UCI segons la qual cada ciclista professional ha de tramitar la llicència al país on resideix. En cas d’obertura d’un dossier per sospita o resultat positiu, la responsabilitat econòmica recau inicialment en la federació. Per criteris de corresponsabilitat i sostenibilitat institucional, s’ha acordat establir aquesta fiança, ja que dos o tres casos positius en un mateix any podrien posar en risc la viabilitat de la Federació Andorrana de Ciclisme.
Amb la voluntat d’evitar un impacte econòmic afegit en els professionals mentre s’adapta aquest nou requisit, aquest any no s’aplicarà cap increment en el preu de la seva llicència. “Confiem que el col·lectiu comprendrà la necessitat d’aquesta decisió i el seu objectiu de preservació del sistema esportiu andorrà”, assenyalen des de l’ens federatiu.
Paral·lelament, la federació incorpora una nova modalitat de suport a les famílies: el pack Família. A partir de tres membres d’una mateixa família que sol·licitin la llicència amateur o infantil, s’aplicarà un descompte del 50% en el cost de la llicència. “Amb aquesta iniciativa volem afavorir la participació de famílies en el ciclisme i enfortir la base del nostre esport”, remarquen des de la FAC.
L’assemblea general ordinària ha aprovat l’exercici comptable de 2025, com també el pressupost de 2026.