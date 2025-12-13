L’Associació Turística d’Apartaments de Girona demana que Llívia reverteixi l’augment de la taxa d’escombraries

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha presentat una demanda perquè l’Ajuntament de Llívia retorni els imports corresponents a l’augment de la taxa de les escombraries als Habitatges d’Ús Turístic (HUT) que hi ha al municipi. El gremi s’empara en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, emesa el gener passat, en què es declarava la nul·litat de la ordenança de deixalles i que consideren que el consistori “ha desatès”.
L’entitat considera que aquesta ordenança “afecta molt directament” els pisos turístics i opinen que el municipi llivienc “ha actuat amb mala praxis” i de manera “irresponsable”, i que ara “fan cas omís a la justícia”. En un comunicat, l’ATA detalla que van impugnar una ordenança fiscal que veuen “injusta i desproporcionada” i asseguren que la sentència del TSJC “destaca que es va incrementar la taxa sense criteris de proporcionalitat”. Concretament, afirmen que “es va passar, sense justificació, de 87,54 euros a entre 388,92 i 814,74 euros, segons la capacitat de l’allotjament”. És a dir, un increment d’entre quatre i nou vegades respecte del preu anterior. I conclouen que “no hi ha un estudi econòmic que justifiqui aquest augment”.
L’associació d’apartaments de la demarcació gironina ha afirmat que es mantindran ferms i que no volen permetre “que cap administració afecti indegudament els HUT amb els impostos”. L’associació es va constituir l’any 1993 i aglutina 15.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats, tant al Pirineu oriental com, especialment, a la Costa Brava.