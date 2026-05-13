Núria Cleries pren possessió com a inspectora del Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia

Aquest matí de dimecres, Núria Cleries Nerín, ha pres possessió del càrrec d’inspectora adscrita al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia (SIAJ), en un acte celebrat davant del Consell Superior de la Justícia (CSJ). Durant l’acte, Cleries ha prestat promesa de lleialtat a la Constitució del Principat d’Andorra, comprometent-se a exercir les seves funcions amb imparcialitat, independència i plena submissió a la llei, així com a respectar el deure de secret professional inherents al càrrec.
El nomenament respon a la necessitat de reforçar el Servei d’Inspecció davant l’actual reorganització de les seves funcions i amb la voluntat de garantir la continuïtat i eficàcia del servei. En aquest sentit, la incorporació de Clèries aporta una àmplia experiència en l’àmbit judicial, que es considera clau per a les tasques de supervisió i avaluació del funcionament dels òrgans judicials.
El càrrec d’inspectora té una durada inicial de tres anys, renovable una sola vegada, i inclou funcions d’examen i supervisió del funcionament de l’Administració de justícia, amb l’objectiu d’assegurar-ne l’eficiència i el correcte compliment de les obligacions del personal judicial i administratiu.
Amb aquesta incorporació, el Consell Superior de la Justícia reforça el seu “compromís amb la qualitat, la transparència i el bon funcionament del sistema judicial andorrà”.