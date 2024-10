Destinen 1,3M€ al desenvolupament sostenible dels pobles de l’àrea d’influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Imatge de la zona del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya destinarà 1,3 milions d’euros a una línia de subvencions adreçades a ens locals per al finançament d’actuacions a la zona d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta convocatòria, que tot just s’ha obert aquesta setmana, s’emmarca en Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 2024-2026.

Aquest ajuts tenen per objectiu finançar actuacions d’iniciativa pública que contribueixin al desenvolupament sostenible de les poblacions de la zona d’influència socioeconòmica del Parc Nacional per a la seva conservació. “Aquests ajuts vinculats al Fons NextGeneration permetran als ajuntaments i empreses del territori d’influència del Parc Nacional tirar endavant projectes que ajudaran a consolidar els valors naturals, ambientals i culturals d’Aigüestortes”, ha afirmat el secretari català de Transició Ecològica, Jordi Sargatal.

Podran rebre finançament actuacions relacionades amb la millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats, especialment amenaçats i crítics; eliminació d’amenaces i mortalitat; recuperació de poblacions d’espècies de fauna i flora; o actuacions per a la convivència amb grans carnívors, entre d’altres. També es subvencionaran actuacions relacionades amb la detecció, control i erradicació d’espècies exòtiques invasores i obres de millora d’infraestructures de gestió, difusió i ús públic associades a la gestió del patrimoni natural.

A més dels ajuntaments de l’àrea d’influència del Parc Nacional (la Vall de Boí, Espot, Vielha e Mijaran, Naut Aran, Esterri d’Àneu, la Torre de Cabdella, Vilaller, la Guingueta d’Àneu, Sort i Alt Àneu), també es poden acollir a aquests ajuts entitats supramunicipals, entitats menors que pertanyin a algun d’aquests ajuntaments, entitats sense ànim de lucre de la zona i associacions de municipis inclosos a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc.





Ajudes a petites i mitjanes empreses

Així mateix, també s’ha obert una altra línia d’ajudes similar, destinades principalment a petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris dedicats a la producció primària. La convocatòria, que també es finança a través dels Fons Next Generation, es quantifica en 282.400 euros.

Els ajuts es destinaran a sufragar actuacions relacionades amb la conservació del patrimoni natural i arquitectònic, la posada en marxa d’activitats econòmiques relacionades amb el Parc Nacional o iniciatives dirigides a garantir la compatibilitat de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i els objectius del Parc Nacional en matèria de conservació de la biodiversitat, entre d’altres.