França reconeix el grup d’Antifrau i la batlle Azahara Cascales per l’operació que va fer caure una xarxa de contraban de tabac

França ha reconegut, aquest dimarts, en un acte celebrat a Prada de Conflent, el grup d’Antifrau de la Policia andorrana i la batlle Azahara Cascales per la cooperació en l’operació judicial conjunta amb la Duana andorrana i la Gendarmeria nacional francesa que va permetre desmantellar una xarxa internacional de contraban de tabac.
L’acte, en què s’ha fet balanç dels resultats, ha comptat amb la presència d’autoritats judicials franceses i comandaments de la Gendarmeria de la regió d’Occitània, així com del comissari major i cap de l’Àrea de Fronteres i Estrangeria de la Policia, Frederic Gutiérrez, agents del grup d’Antifrau, la batlle Azahara Cascales i la secretària judicial, Carme Múgica.
Tant els representants francesos com els andorrans han posat en relleu l’èxit de la investigació, que ha estat possible gràcies a la bona coordinació i organització de les actuacions i a una cooperació exemplar que assenta les bases per a altres intervencions conjuntes en el futur.
L’operació, que es va batejar, al Principat, com a “Aigua”, es va dur a terme conjuntament amb la Duana i la Gendarmeria després d’una intensa investigació i va permetre la detenció, a Andorra, de sis persones vinculades amb aquesta xarxa, quatre de les quals van ser arrestades el febrer del 2025 i les altres dues, el març del 2025. A França, van ser interceptats diversos combois i, el gener del 2026, una parella va ser detinguda en el marc de la mateixa investigació. En aquest cas, també es va organitzar un darrer operatiu conjunt amb participació de la Policia andorrana i batejat pels francesos com a operació “Primera”. La parella estava al capdavant de la xarxa de contraban de tabac a gran escala i, a més, se l’acusava de tràfic d’éssers humans, ja que feia servir immigrants indocumentats per al transport il·legal de la mercaderia. Amb aquesta actuació es culminava tot l’operatiu.
És la primera operació judicial que Andorra i França han realitzat conjuntament a través d’Eurojust, l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperació en matèria de Justícia Penal. Es tracta d’un organisme que, gràcies a la Convenció de Palerm de l’any 2000 contra la delinqüència organitzada transnacional, permet establir equips conjunts d’investigació.
Així, els jutges d’Andorra i França que s’ocupen d’aquest cas van acordar crear aquest equip amb la participació de la Policia i la Gendarmeria nacional francesa, que hi va intervenir mitjançant el GIR, el Grup Interministerial de Recerca francès, i la Brigada de Prada de Conflent.
Operació Aigua
L’operatiu es va posar en marxa l’abril del 2024 amb una investigació contra el contraban de tabac que van iniciar la Policia i la Duana. Van establir vigilàncies de vehicles provinents de França que s’enduien grans quantitats de tabac des d’Andorra cap al seu país. Durant els dispositius conjunts, els agents van constatar com un resident al Principat, de 37 anys, era qui lliurava la mercaderia als contrabandistes fent servir, de nit i més o menys setmanalment, instal·lacions públiques i un traster. Es va estimar que, en cada intercanvi, l’home entregava uns 500 cartrons de tabac.
A partir d’aquí, i sota el control de l’autoritat judicial, la investigació es va ampliar amb la col·laboració de França i les indagacions van permetre descobrir la presumpta implicació d’una empresa distribuïdora de tabac. Segons els investigadors, el director de l’empresa distribuïdora, de 64 anys, lliurava presumptament el tabac a l’home de 37 perquè fes les entregues. Tot i que els lliuraments s’haurien fet de forma directa, la distribuïdora hauria emès factures fraccionades a nom d’un comerç del Pas de la Casa, que ja estava investigat per blanqueig de diners provinents del contraban i no podia fer ingressos bancaris. El titular del comerç, de 43 anys, va ser detingut juntament amb els altres dos implicats en el marc de l’operatiu judicial del febrer del 2025.
Durant el mateix operatiu, agents de Duana van organitzar un dispositiu antifrau a Canillo que va culminar amb la detenció d’un quart implicat, un no resident de 20 anys. Es tractava d’un altre presumpte contrabandista que venia al país en un vehicle francès per a recollir mercaderia. A l’interior del cotxe que van interceptar es van trobar 6.250 paquets de tabac valorats en prop de 24.480 euros.
En els escorcolls que es van efectuar en la botiga del Pas de la Casa, en l’empresa distribuïdora de tabac i en els domicilis dels detinguts es van comissar 70.000 euros en efectiu, dispositius electrònics i documentació. A més, es van segrestar cinc vehicles.
En l’àmbit de la investigació, però unes setmanes després, el mes de març del 2025, la Policia va detenir dos homes més, de 32 i 44 anys. L’arrest es va efectuar per ordre judicial per la seva presumpta implicació en el subministrament de tabac. En l’escorcoll al domicili d’un dels detinguts es va localitzar un cotxe amb un doble fons que s’hauria fet servir per a amagar el tabac i es va confiscar un segon vehicle.
Els especialistes de la Policia calculen que, des que va començar la investigació i fins que es va desarticular la xarxa de contraban, s’hauria fet entrega d’un milió d’euros en tabac.