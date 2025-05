El ministre Guillem Casal visita Astúries per a conèixer de primera mà el seguiment de l’os bru a la regió

Quart per l’esquerra, el ministre Guillem Casal, a Astúries (SFGA)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, i la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, conjuntament amb un equip del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, s’ha desplaçat aquesta setmana a la serralada cantàbrica per a conèixer de primera mà el seguiment que fa el territori de l’os bru i la seva compatibilitat amb l’aprofitament ramader i turístic.

Durant l’estada, la delegació andorrana s’ha reunit amb l’alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, amb qui han compartit diversos projectes de protecció de la biodiversitat i d’agricultura i ramaderia, ja que els dos territoris comparteixen aspectes molt similars, com disposar d’una raça bovina autòctona pròpia així com també ramaderia extensiva. El territori de Somiedo durant els anys vuitanta va impulsar la creació d’un parc natural com a model de gestió territorial sostenible i que ocupa poc més de 290 km2.

De fet, a la reunió també hi ha participat Luis Fernando Alonso, director del Parc Natural de Somiedo, que ha exposat els eixos de gestió territorial del municipi que integra la totalitat del parc natural i que també és una Reserva de la Biosfera reconeguda per la UNESCO. En aquest punt, Casal ha explicat l’objectiu del Govern de protegir un 30% del territori abans del 2030 i s’ha posat sobre la taula la possibilitat d’explorar vies de col·laboració entre els dos territoris per a aprendre d’experiències compartides en la gestió del territori natural i la biodiversitat. En la reunió també hi han participat representants del Govern del Principat d’Astúries: el director general de Custòdia del Territori, David Villar, i el director de Planificació Agrària, Marcos Da Rocha. Així mateix, el ministre i la delegació també s’han reunit amb l’alcalde de Villablino, Mario Rivas, un ajuntament de la Comunitat de Castella i Lleó, per a conèixer el seu model de gestió territorial lligat a la presència de l’os bru en la zona.

A més de la visita més institucional, la delegació andorrana ha compartit visites sobre el terreny amb el president de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, que ha explicat les metodologies aplicades a la regió per al monitoratge i la protecció de l’os bru en el seu territori, i la convivència amb el sector ramader. La Fundació és un actor clau en la zona que fa un seguiment científic de l’espècie i té un rol essencial en la gestió social del plantígrad. Finalment, l’estada a Astúries també ha permès visitar ramaders de la zona.

La visita s’emmarca en l’interès del Govern per a reforçar les polítiques de conservació de la fauna salvatge i dels espais naturals i, en particular, per a aprofundir en el coneixement i la gestió de la presència de l’os bru al Pirineu. La col·laboració amb la Fundació s’ha desenvolupat els darrers anys i en destaquen estades formatives i accions de sensibilització com el vídeo amb recomanacions per a la ciutadania en cas de trobar-se un os a la muntanya.

Amb la visita, el Govern reafirma el seu compromís amb la gestió sostenible del medi natural i amb l’intercanvi d’experiències amb altres territoris que comparteixen reptes similars en matèria de biodiversitat i convivència entre la fauna i les activitats humanes. La trobada, s’emmarca també en les diverses accions que ja ha implementat el Ministeri com ara l’aprovació del Reglament de compensació per danys a l’agricultura i a la ramaderia causats per espècies en perill d’extinció, inclòs l’os bru, o la prova pilot perquè els ramaders disposin de sistemes de seguiment GPS per al bestiar.