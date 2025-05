La Festa de les Trementinaires de la vall de la Vansa i Tuixent arriba a la seva 25a edició

Recorregut teatralitzat “Tuixent en temps de trementinaires”, en una edició anterior (CCAU)

Tot és a punt per a l’inici de la 25a edició de la Festa de les Trementinaires de la vall de la Vansa i Tuixent, amb un programa d’actes que inclou més de trenta activitats culturals i festives per a recordar les dones de la vall que havien recorregut tot Catalunya per a oferir els seus remeis casolans i les seves herbes guaridores. Des de la seva primera edició, l’any 2001, ha passat un quart de segle recordant i homenatjant la tasca de les trementinaires, que s’han convertit en un símbol de la vall i de la comarca de l’Alt Urgell.

L’edició d’enguany començarà aquest proper divendres, 23 de maig, amb una conferència a càrrec de Santiago Roca Iturralde, cofundador del grup Tuixent-Argentina, sobre el vincle establert amb els descendents dels veïns de la Vansa i Tuixent que van emigrar a l’Argentina al segle XIX, seguit per un taller de ceràmica i per una altra xerrada sobre les propietats terapèutiques de les essències florals, a càrrec de Núria Gavaldà, directora tècnica del laboratori Essències de Tuixent.

Dissabte al matí s’han organitzat dos itineraris botànics, un a l’entorn d’Ossera i l’altre a la vall de la Mola. També s’ha programat un recorregut teatralitzat per a conèixer com eren les antigues cases de Sisquer en temps de trementinaires, que acabarà amb un tastet de productes artesans de la vall i l’alumnat de l’Escola de la Vall interpretaran la Cantata de les Trementinaires. Paral·lelament, a Tuixent hi haurà dues visites guiades per a descobrir el Museu de les Trementinaires.

La tarda de dissabte s’encetarà amb un taller de tintures al Centre de Flora de Tuixent, a càrrec de Suzette Böhringer, i una xerrada sobre el seneci de cap, una planta invasora que posa en perill la biodiversitat de la vall de la Vansa, a càrrec del biòleg Daniel Siscart. Aquesta xerrada es pronunciarà a l’Espai La Vansa de Sorribes, on a continuació tindrà lloc el lliurament del premi Trementinaire d’Honor i del premi del concurs Arts, dones i boscos.

Després, el músic Pep Lizandra dirigirà el taller de danses, també a Sorribes de la Vansa i, ja a la nit, se celebrarà un dels actes més màgics de la Festa: la foguera de plantes aromàtiques, amb la Dansa del Foc de Tuixent i una cantada de cançons tradicionals. La jornada la clourà l’Orquestrina Trama amb un concert-ball.

Al llarg de tot el diumenge, la plaça Serra del Cadí de Tuixent acollirà la Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals, amb més de quaranta artesans. Durant la jornada estan programats diversos actes, entre els quals visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botànic i al Centre de Flora, contacontes i el tradicional Ball de Llancers de Tuixent. El vermut-concert amb Torb i Moixons del Segre a l’Espai La Vansa completaran el programa de diumenge al matí.

A la tarda es clourà la Festa amb el concurs popular Tens un bon nas?, una xocolatada a l’hisop i el concert de cloenda amb La Sonsoni.

La Festa de les Trementinaires de la vall de la Vansa i Tuixent l’organitzen el Museu de les Trementinaires, els ajuntaments de Josa i Tuixent i de la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Parc Natural del Cadí Moixeró i el Centre d’Aprenentatge de Tuixent. Hi col·labora l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Diputació de Lleida.