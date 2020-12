El Mercat de Nadal obrirà d’11 a 21 hores fins al 27 de desembre, excepte el dia de Nadal

El Poblet de Nadal encara aquests dies la recta final amb activitats per a tota la família. El Mercat de la plaça del Poble, davant la proximitat de les festes de Nadal, obre aquests dies en un horari més ampli. Així doncs, està en funcionament tot el cap de setmana i també els dies 21, 22, 23 i 24 de desembre de les 11 a les 21 hores. El Mercat no obrirà el dia 25 i reprendrà l’activitat els dies 26 i 27 quan tancarà definitivament portes en l’edició d’enguany.

Al mateix Mercat, a la glorieta de la plaça del Poble, tindran lloc més actuacions de la 5a Mostra de Nadales d’Andorra amb concerts de formacions del país, que ha tingut molt bona acollida per part del públic. Aquest divendres hi participaran Green Note (18 h) i Madretomasa (19 h), mentre que demà serà el torn de The Soundsets (18 h) i Trio D (19 h). Diumenge a les 18 hores hi actuarà A&K Duo. Encara faltarà un darrer concert que coincidirà amb les últimes hores del Mercat de Nadal el diumenge 27 de desembre a les 18.30 hores que anirà a càrrec de White Heaven.

A la mateixa plaça del Poble tindrà lloc, entre el dilluns 21 i el dijous 24 de desembre de les 17.30 a les 19.30 hores, una de les activitats que més agrada a la canalla: el Tió de Nadal, en la qual els participants podran fer cagar un tió gegant amb l’ajuda dels Menairons.

L’eix comercial tornarà a ser dissabte a la tarda el centre neuràlgic amb el muntatge La vie en rose, on la Companyia La belle Zang Bang Bang farà un desplegament de fantasia en un espectacle itinerant que s’iniciarà a les 18.30 h al carrer de la Unió i desfilarà per tota l’avinguda Meritxell fins a l’arribada a la plaça Príncep Benlloch. Aquest serà el penúltim espectacle de gran format del Poblet de Nadal. L’últim arribarà el dissabte 26 amb el show Big Dancers a càrrec de la Companyia Carromato.

Les activitats gratuïtes infantils continuen en marxa i es concentren en diversos espais. D’una banda, la plaça Guillemó acull l’Oficina de Correus Màgica regentada per un grup de menairons i on els infants podran dipositar les cartes que adrecin al Pare Noel i els Reis, que està oberta cada dia fins al 5 de gener entre les 17.30 i les 20 hores. Per l’altra, el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers -amb les atraccions de l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross-, i la nòria, a la plaça de la Rotonda.