Amb la mateixa línia que a l’estiu, el Comú d’Escaldes-Engordany organitza el cicle Sabors d’hivern, del 19 al 22 de desembre a l’avinguda Nacions Unides.

Es tracta d’una alternativa per assaborir les delícies d’hivern: vi calent, xocolata desfeta, pa d’espècies, galetes de gingebre i plats cuinats, per degustar en família, in situ o a casa.

Es tracta doncs d’un espai de restauració de Nadal on es combinaran espectacles musicals.

Estarà obert dissabte i diumenge de 12 h a 15 h i de 17 h a 21 h i dilluns i dimarts de 17 h a 21 h.

Les actuacions

Dissabte 19 de desembre, a les 12.30 h i a les 18.30 h s’oferirà “Encantant Nadales” amb David Font, Mireia Clua i Noa Ashti.

“Green Note” actuarà diumenge 20 de desembre a les 12.30 h i a les 18.30 h.

Dilluns 21 de desembre a les 18.30 h serà el torn de “Odara Trio”.

Clourà el cicle “Guillem Tudó” el dimarts 22 de desembre a les 18.30 h.

Us podeu descarregar el menú AQUÍ