Gallardo signa amb la Generalitat de Catalunya el nou conveni de gestió de l’aeroport d’Andorra-La Seu

El ministre de Presidència, Economia i Empresa d’Andorra, Jordi Gallardo, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, han signat el nou conveni de gestió de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. En aquest segon conveni s’acorda que les dues parts treballaran pel model de promoció de l’aeroport, que haurà de ser coordinada, en especial, respecte a la recerca d’operadors aeris. En aquest sentit, l’entrada en servei de les Regles de Vol Instrumental, lFR, l’abril de 2020, ha conferit una oportunitat d’incrementar les operacions per poder atraure operacions d’aviació comercial regional.

Pel conseller Calvet, la signatura suposa la culminació de molts anys de feina: “Avui podem afirmar que els Pirineus, Andorra, La Seu d’Urgell, l’Alt Urgell estem més a prop i que ens connectem més i millor al món. No és només un conveni de renovació sinó que és un nou conveni que enforteix les relacions i ho fa a través de tot el que representa potenciar aquest actiu que és l’aeroport d’Andorra-La Seu. Suposa una gestió més concertada a través d’Aeroports de la Generalitat i el Govern d’Andorra i que ens porta a una major promoció”.

Calvet ha explicat que darrera la signatura d’avui hi ha la implicació d’altres sectors de la societat per dinamitzar l’economia de tot el país. “A la banda d’Andorra hi ha la participació del sector privat i, per part nostra, tenim instruments amb els que comptem, entitats i institucions, per tant, amb tota la societat al darrera buscarem nous mercats i promocionarem més i millor aquest aeroport que ens ha de conduir sens dubte a més activitat per aconseguir un país més pròsper econòmicament i amb més ocupació per la gent.”