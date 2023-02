El MCTA proposa com a activitat familiar fer un gran mural multicolor

Cartell de l’activitat familiar del MCTA

El el marc de les activitats que organitza de forma habitual el Museu Carmen Thyssen Andorra, per a aquest cap de setmana, proposa la confecció conjunta d’un gran mural molt acolorit. Per tal que hi puguin prendre part el màxim de famílies possible, l’activitat es realitza en diferents sessions repartides entre el dissabte 25 (matí i tarda) i el diumenge 26 (matí).

La confecció del mural està lligat a la nova exposició del museu, Khrôma, L’univers emocional del color. Es tracta d’una mostra que agrupa un total de 35 obres ordenades pels seus colors predominants. Aquesta ordenació tan original pretén que els visitants tinguin un viatge emocional per la sala mentre passegen per un univers acolorit. Així, per a introduir la temàtica de la exposició es proposarà a les famílies pintar un mural col·lectiu utilitzant els contrastos dels colors complementaris.





Informació pràctica:

Totes les activitats familiars són gratuïtes amb reserva prèvia al correu: reserves@mcta.ad o al tel. + 800 800.

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h