El Lions Club Andorra lliura 2.500 euros a Unicef Andorra

EL Lions Club Andorra ha lliurat aquest dilluns un xec per import de 2.500 euros a Unicef Andorra per tal de contribuir a la campanya per a l’emergència d’Ucraïna. Els fons recaptats permetran proporcionar accés a aigua potable, subministraments de salut i higiene i atenció psicosocial a tots els infants afectats per la guerra en aquest país.

El xec ha estat lliurat pel president de Lions Club Andorra, Josep Torrent a Albert Mora, director d’Unicef Andorra.

Lions International és una xarxa global, sense ànim de lucre, formada per més d’1,4 milions de voluntaris que treballen de forma conjunta per a millorar la salut i el benestar, enfortint les comunitats locals i donant suport a les necessitats mitjançant un servei humanitari i de donacions.

Lions International es va fundar al 1917, compta amb més de 47 mil clubs al món que donen servei a uns 200 països. Les cinc causes globals principals en què treballen els clubs de Lions són el càncer infantil, la fam, el medi ambient, la diabetis i la visió.

El Lions Club d’Andorra es va crear al 1985 i compta amb una trentena de socis. La seva missió és ajudar a millorar el benestar cívic, cultural, social i moral de la comunitat andorrana, així com col·laborar puntualment també en causes internacionals com la d’Ucraïna.

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per a donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF).

UNICEF Andorra treballa per a defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per a garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per a promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per a promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per a aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat de tenir un desenvolupament integral.