La 41a edició del Festival Internacional de Jazz arrenca amb un 76% més d’abonaments venuts

En marxa la 41a edició del Festival Internacional de Jazz

El Festival Internacional de Jazz d’Andorra Escaldes-Engordany ha donat aquest vespre de dijous el tret de sortida a la seva 41a edició. La cònsol major, Rosa Gili, ha inaugurat oficialment l’esdeveniment abans del concert d’Erik Truffaz, posant en valor “la història i l’ànima” del festival i recordant que el Comú el va recuperar l’any 2022, després de 18 anys d’aturada, amb l’objectiu de “tornar a portar a Escaldes-Engordany alguns dels millors noms del jazz internacional”. Gili ha remarcat que el festival ja s’ha consolidat plenament, i una mostra d’això és l’increment del 76% en la venda d’abonaments pels quatre concerts de pagament respecte de l’any passat.

Pel que fa a l’afluència, el concert d’Erik Truffaz ha omplert una mica més de la meitat del Prat del Roure. A hores d’ara, també s’ha venut prop de la meitat de l’aforament per al concert de Cécile McLorin, i gairebé un 80% de les entrades per al de Marcus Miller i Michel Camilo & Tomatito. La mandatària ha recordat que tots els concerts de pagament tenen preus assequibles i que el festival ofereix també una àmplia programació gratuïta per tal “d’apropar la cultura a tothom”.

La cònsol major també ha destacat que enguany s’ha apostat per ampliar la zona gastronòmica a fora del Prat del Roure i s’ha posat un petit escenari al vestíbul per a l’Andorra Jam, amb l’objectiu de generar més ambient al voltant del Festival. També s’ha reforçat la col·laboració amb el comerç local a través de la iniciativa Establiment Amic, que enguany ha sumat un 15% més d’establiments adherits. “Tot plegat permet apostar per la cultura, però també per la parròquia i pel país”, ha conclòs Rosa Gili.