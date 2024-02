El Judici dels Contrabandistes del Carnaval d’Encamp omple la plaça dels Arínsols

Judici dels Contrabandistes al Carnaval d’Encamp 2024 (Comú)

El Judici dels Contrabandistes del Carnaval d’Encamp ha omplert un any més la plaça dels Arínsols deixant escenes plenes d’humor i comicitat. L’acte ha començat pels carrers de la vida, amb la persecució de la colla dels contrabandistes. Després de diversos intents d’escapolir-se de la patrulla de carabiners espanyols, aquests han estat atrapats amb els farcells i portats a la plaça, on se’ls ha realitzat el tradicional judici.

Damunt de l’escenari, el protagonisme ha recaigut sobre el tribunal andorrà, compost pel fiscal i el jutge, i el gran advocat dels pobres, que enguany representava ser l’excònsol menor, Jean-Michel Rascagnères, mentre que pel que fa al cap dels contrabandistes, l’anomenat ‘El Sis Dits’, ha resultat ser l’actual conseller comunal, Benjamí Rascagnères.

Amb aquests personatges en escena, s’ha fet una versió encampadana de les cançons ‘Yo te esperaré’, de Cali i el Dandee, i ‘CotixCoti’, del grup català The Tyets, que han exaltat temes relacionats amb la política parroquial, el Comú i altres situacions d’àmbit social, com la problemàtica de l’habitatge o l’augment del cost de la vida. També s’ha utilitzat l’humor per a introduir al·lusions a figures polítiques com el cap de Govern, Xavier Espot, o la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

Després de diversos discursos satírics, i gràcies als arguments dels mateixos contrabandistes, el defensor del poble ha aconseguit convèncer al jutge perquè dictés l’absolució dels encausats. En acabar el judici, els assistents han gaudit d’una botifarrada popular amb les botifarres extretes de la matança del porc que ha tingut lloc aquest matí de diumenge. Des de primera hora, els voluntaris i voluntàries han preparat unes 3.000 racions de botifarra blanca i negra.

El Ball de l’Ossa arribarà demà dilluns, el qual esdevindrà el plat principal i el més esperat per molts en aquest Carnaval 2024 sent la segona edició després de la declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Les activitats de Carnaval han continuat al llarg de la tarda, amb el concurs de disfresses infantil i entrega de premis, a més del ball de tarda per a la gent gran amb el grup Euphoria. A la nit, la festa continuarà per als adults a partir de les 22:30 hores, amb la festa temàtica ‘Cinema dels 80 i dels 90’, on hi haurà l’entrega de premis de carrosses, comparses i a la disfressa temàtica, amb quanties des dels 250 euros fins als 900 euros. L’esdeveniment es farà a la sala de festes del Complex i comptarà amb l’actuació del grup de versions ‘Love History Band’ i sessions amb DJ Toni Peret, DJ Moncho i Dj Pastis i Skudero.

De cara a dilluns, a les 15:45 hores hi haurà un passacarrer per la vila amb ‘Xaranga Estrella Band, i a les 16:15 hores, el tradicional Ball de l’Ossa, la segona edició després de la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L’acte es farà a l’aparcament del Prat de l’Areny i, posteriorment, hi haurà el repartiment d’allioli.

A la tarda, a les 17 hores, hi haurà una xaranga i espectacle infantil, amb Marc Ferrer il·lusionista a la sala de congressos.

Per a acabar la jornada, a les 22:30 hores començarà la tercera i darrera festa temàtica del Carnaval d’Encamp, ‘Cinema de ciència-ficció’, que també comptarà amb un premi de 250 euros a la millor disfressa d’adult. La nit tindrà l’actuació del grup de versions WASA, i session amb DJ Moncho, Mike Morato, Mon DJ i Guillem Buhos a la sala de festes del Complex.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar aquí.