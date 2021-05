El judici de la causa primera de BPA es torna a ajornar per la petició de recusació del fiscal general

Nou ajornament del judici de la causa primera de BPA, com a mínim fins al 14 de juny. Aquesta vegada el motiu ha estat la recusació que va presentar un lletrat dels processats contra el fiscal general per “animadversió” i que el Consell Superior de la Justícia ha de resoldre. També hi ha hagut una querella de diversos exgestors del banc intervingut contra Alberca per omissió del deure d’investigació de delictes i prevaricació.