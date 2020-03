El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, i la metgessa internista del Ministeri, Odile Sarroca, han comparegut en roda de premsa per tal d’informar sobre el resultat positiu en coronavirus d’un resident de 20 anys que havia viatjat a Milà. El titular de la cartera ha explicat que el jove “presenta una afectació molt lleu, que la simptomatologia ja gairebé ha desaparegut” i que, per tant, “el seu estat de salut no preocupa”.

Tant el ministre com Sarroca han indicat que, seguint els protocols, “el noi seguirà ingressat a l’Hospital i no serà donat d’alta fins que s’obtinguin dos resultats analítics negatius en un període de 24-48 hores”. També han destacat que es monitoritzarà el seu entorn més proper. En aquest sentit, el ministre ha confirmat que “les persones que hagin d’estar en aïllament tindran la baixa mèdica coberta”.

Martínez Benazet ha fet una crida a la tranquil·litat i ha recordat que “en la majoria de casos els símptomes són similars als d’una grip” i que, a més, la mortalitat infantil a nivell mundial associada a aquesta patologia és nul·la. Al Principat, ha afirmat, “es tenen els mitjans i recursos sanitaris òptims per tenir cura dels afectats i afrontar aquests casos”.

A hores d’ara no hi ha cap altre pacient pendent de diagnòstic però sí que les autoritats sanitàries van posar dissabte sota observació domiciliària a dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat per coronavirus recentment diagnosticat i que hauran de romandre a casa durant els pròxims dies seguint les recomanacions preventives que dicten els protocols.

El Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia (la Xina, el Japó, Singapur, l’Iran, Corea del Sud i quatre regions d’Itàlia), així com la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències consulars si es prové d’algun d’aquests territoris: +376 324 292. Des de la setmana passada s’han rebut una quinzena de trucades: deu de persones provinents de zones de risc i la resta prèvies a efectuar un viatge. També han augmentat el nombre de viatgers que s’inscriuen al registre del Ministeri d’Exteriors.

Si es té qualsevol tipus de simptomatologia cal trucar al telèfon 116. Els protocols i les recomanacions, establerts pel Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa, el grup d’Infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, són dinàmics i s’actualitzen de manera constant i es poden consultar aquí: https://bit.ly/2HXGPmW.