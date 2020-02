Els governs d’Andorra, Catalunya i França s’han implicat en un nou projecte amb fons europeus vinculats a l‘alliberament d’óssos i llops als Pirineus, anomenat LoupO. Segons els responsables del pla, que coordina des de Bellaterra (Vallès Occidental) la Universitat Autònoma de Barcelona, l’objectiu és “la monitorització i el seguiment de les poblacions d’ós i llop per tal de protegir i millorar la biodiversitat“. Aquesta finalitat compta amb un pressupost d’1.250.109 euros, en bona part aportats novament per fons europeus després que ha finalitzat el pla Piroslife.

Les dues espècies mostren distribucions transfrontereres: l’ós amb una població reproductora centrada al Pirineu Central (Alta Garona, Arieja, Aran i Pallars) i el llop, mitjançant la presència d’alguns mascles erràtics assentats al Prepirineu i al Pirineu Oriental. El projecte es desenvoluparà al llarg de dos anys, fins a la primavera de 2022, i estarà coordinat per la investigadora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB, la doctora Natàlia Sastre, especialista en fauna salvatge del Servei Veterinari de Genètica Molecular de l’Autònoma. Sastre ha explicat que “el projecte LoupO pretén que tres països col·laborin per fer el seguiment d’aquests “dos animals salvatges que no entenen de fronteres” i d’aquesta manera “es coneixeran millor les poblacions i el seu estat genètic”.

El projecte LoupO està cofinançat a 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg-POCTEFA 2014-2020, en què hi participen els estats espanyol, francès i andorrà. Entre les institucions implicades hi ha el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana, el Laboratoire d’Ecologie Alpine (CNRS) i el Servei Veterinari de Genètica Molecular (UAB), com a socis beneficiaris; i el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Oficina Francesa de Biodiversitat, la Direcció Regional de Medi Ambient d’Occitània i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat d’Andorra, com a socis associats.

Objectius: calcular-ne la població i fomentar-ne l’acceptació

La base de dades comuna que es crearà, afirmen, “permetrà en un futur la realització d’estimacions poblacionals mitjançant censos genètics, per exemple, per tal d’optimitzar recursos i adaptar-se a les poblacions de tots dos carnívors”, que segons reconeixen seran “creixents”.

D’altra banda, segons reconeixen els responsables, el pla té entre els seus objectius “afavorir l’aparició de mesures per fomentar l’acceptació del llop i l’ós en un territori marcat per l’activitat humana”, en referència al també creixent rebuig que la presència d’ambdós animals salvatges desperta entre la població autòctona dels Pirineus, tant al vessant català com a l’occità i a l’aragonès, especialment per la presència d’exemplars molt agressius amb el bestiar.

El projecte LoupO ha estat programat en la seva tercera convocatòria pel Comitè de Programació de l’POCTEFA 2014-2020, que constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari i que s’ha centrat especialment en l’alliberament de fauna salvatge als Pirineus.