El Sant Hospital de la Seu torna a allotjar malalts de coronavirus després d’un mes sense cap ingressat

La Fundació Sant Hospital torna a tenir un ingressat per COVID-19, després que les quatre setmanes anteriors no n’hi havia hagut cap per aquest concepte. De fet, les darreres hores el centre mèdic urgellenc ha tingut dos ingressos per coronavirus, però per sort un d’ells ha evolucionat favorablement i ja se li ha pogut donar l’alta.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha confirmat que “ara la situació està complicada a tot Catalunya, sobretot per aquest increment en gent jove que ja està començant a repercutir no només en més positius sinó també en ingressos als hospitals i a les UCI“. Això ha fet que el Govern recuperi des d’aquesta setmana algunes restriccions, entre les quals destaca l’obligació de tancar tots els establiments a 2/4 d’una de la matinada com a molt tard, alhora que s’estudia reprendre el toc de queda nocturn en els municipis amb una situació més greu, com a mesura per aevitar-hi aglomeracions de nit.

Fàbrega ho ha explicat a RàdioSeu després de la reunió de seguiment de la pandèmia que, com cada dimarts, han dut a terme els alcaldes i presidents comarcals de l’Alt Pirineu amb la Delegació del Govern, encapçalada des d’aquest mes passat per l’olianès Ricard Pérez. A la trobada també es va parlar de la vacunació i es va incidir en el fet que, tot i que el ritme actual és bo, cal avançar encara més per a assolir el màxim possible d’immunitat comunitària. En aquest sentit, Fàbrega lamenta que l’augment “exponencial” de positius ha fet “tensionar” l’atenció primària i que aquest servei no es pugui centrar en la vacunació tant com fins ara, malgrat que és la prioritat.

Quant al toc de queda nocturn, el batlle urgellenc coincideix amb altres ajuntaments a assenyalar que és “complicat” controlar les aglomeracions amb els mitjans de què disposen i que necessitaran l’ajut dels Mossos d’Esquadra, especialment pel que fa a les concentracions a la platja en el cas dels municipis costaners. Pel que fa al Pirineu, però, també esdevé difícil a causa de la seva gran extensió territorial.

Finalment, el president de la Fundació Sant Hospital subratlla que per a tornar a reduir l’expansió de la pandèmia “hi ha un punt clau i és que tothom qui sigui contacte estret d’un positiu s’ha d’aïllar a casa“, perquè “encara que es tingui inicialment una PCR negativa, la COVID es pot desenvolupar fins deu dies després d’un contacte amb un positiu”. En aquest sentit, des del Departament de Salut denuncien que hi ha “molts incompliments” pel que fa a les quarantenes i que això facilita que el virus s’expandeixi, cosa que acaba perjudicant l’activitat econòmica i social de tot el país perquè “esdevé quasi impossible controlar la transmissió”.

Com a dada positiva, Jordi Fàbrega destaca que la tendència d’expansió a l’Alt Urgell és ara “a la baixa”, després que s’ha començat a superar el brot aparegut a Oliana, però insisteix que ara “cal evitar les aglomeracions i seguir estrictament les quarantenes”, tant si es pateix un contagi o se n’és contacte estret, a banda de seguir avançant en la vacunació amb pauta completa.