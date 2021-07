La 44a edició de la Volta als Ports d’Andorra permetrà escollir els trams cronometrats

La 44a edició de la Volta als Ports d’Andorra arriba aquest diumenge, 18 de juliol, completament renovada, amb nou format, redisseny dels recorreguts i amb un nou concepte per a adaptar la prova a qualsevol perfil de ciclista. Competiran set-cents quaranta ciclistes, de vint-i-dues nacionalitats diferents, dels quals cent vit-i-tres són del país. A més, una desena dels participants són professionals.

Tots els corredors sortiran des de la plaça de les Fontetes de la Massana, a partir de les 8 h, de forma esgraonada, i arribaran al parc Central d’Andorra la Vella. Però la gran novetat és que només les pujades comptaran com a trams cronometrats. “Serem els primers a comptar només les pujades i penso que altres curses adoptaran aquest format”, ha assegurat el director de la cursa, Gerard Riart. Com ha explicat, el canvi de format és la part positiva de la pandèmia, ja que després de la cursa de l’any passat es va fer una enquesta als corredors, que van valorar molt positivament que només es cronometressin les pujades. El fet que els trams d’enllaç no comptin permet als corredors gaudir dels trams de baixada i dels avituallaments sense pressa. “Donem un punt de qualitat, una marxa ciclista adaptada a Andorra, per a gaudir dels seus atractius“, afirma Riart.

Hi haurà cinc recorreguts, que tindran des d’una estrella a cinc, en funció del nivell d’exigència. La primera tindrà 52 km i 1.080 km de desnivell, apta per a tots els iniciats al ciclisme. A la segona, els corredors hauran de completar 69 km i un desnivell de 1.760 m. La tercera s’allarga fins als 87 km i 2.320 metres de desnivell, passant per Beixalís. A la quarta s’hi suma la Peguera, amb 127 km i un desnivell de 3.330 m. I finalment, la cinquena, la més exigent, serà de 153 km i un desnivell de 4.400 m, havent de superar també el coll de la Gallina. La suma dels temps cronometrats donarà el temps final de la classificació.

Els consellers de Turisme d’Andorra la Vella i la Massana, Miquel Canturri i Josep Maria Garrallà i el director de Productes i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, han remarcat la importància d’esdeveniments com la Volta els Ports dins l’estratègia de consolidar Andorra com a destinació d’excel·lència per a la pràctica del ciclisme. A la presentació també hi ha pres part un representant de Multisegur Assegurances, que continua donant nom a la prova.

Tant els competidors com els acompanyats podran gaudir d’una zona de massatge i diverses sorpreses.