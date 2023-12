El Grup socialdemòcrata proposa un gravamen superior per a la inversió estrangera en immobles

Els consellers generals socialdemòcrates, Susanna Vela, Pere Baró i Judith Salazar (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui dimarts quatre esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. L’objectiu dels socialdemòcrates és gravar més intensament les adquisicions fetes per inversos estrangers i que la bonificació a la quota tributària que percebrien sigui en cas que la inversió es destini a fomentar el lloguer, però només si és a preu assequible.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol que el gravamen sobre el valor real en el cas d’una sola parcel·la de terreny sigui del 5% i no del 3% com recull el text de Govern; d’un 7,5% -i no d’un 5%- per a una inversió en un segon immoble, així com que la compra del primer bé immoble adquirit anteriorment o al mateix temps que el segon sigui taxada al 7,5% (sense límit de temps); d’un 10% -i no d’un 8%- a partir del sisè bé immoble adquirit, taxa igual per a la compra dels cinc béns immobles adquirits anteriorment o al mateix temps que el sisè; i del 12% -i no del 10%- per a l’adquisició d’aquells béns que no es trobin dins de cap categoria o superin els límits d’inversió immobiliària establerta en els epígrafs anteriors.

Els socialdemòcrates també consideren que la bonificació a la quota tributària ha de rebaixar-se del 90% al 60% i que ha d’anar destinada a inversions que fomentin el lloguer a preu assequible i en coherència a l’Índex de preus de referència una vegada estigui establert.

Finalment, el Grup Parlamentari del PS aposta per gravar l’immoble destinat a inversió com els països de l’entorn: gravar a la venda segons els anys que la persona ha tingut dit immoble. La voluntat d’aquesta esmena és la de dificultar l’especulació perquè sigui més complicat fer negoci, ja que el tipus establert de plusvàlua aniria lligat al període de temps des de l’adquisició de l’immoble.