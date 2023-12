La transhumància d’Andorra, patrimoni immaterial de la UNESCO

Al centre, encapçalant la delegació andorrana, la delegada permanent d’Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega (SFGA)

La transhumància d’Andorra ha estat inclosa en la Llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO, en el marc del 18è Comitè intergovernamental del Patrimoni cultural immaterial de la UNESCO celebrat a la República de Botswana. D’aquesta manera, el Principat s’ha sumat aquest dimarts a l’ampliació de la inscripció de la ‘Transhumància, moviment estacional dels ramats’, a proposta d’una candidatura transnacional de la qual Andorra forma part.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha valorat aquesta inscripció com un reconeixement a una de les pràctiques ramaderes andorranes més ancestrals, la qual no solament forma part del patrimoni natural, sinó també del patrimoni cultural andorrà. Una pràctica que també contribueix a la sostenibilitat i la preservació del paisatge i la biodiversitat d’Andorra.

Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que aquest nou reconeixement de la UNESCO arriba poques setmanes després que la FAO hagi reconegut el sistema agro-pastoral d’Andorra com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). Amb aquesta doble identificació es dona un label internacional a la singularitat del sistema de producció ramadera del país i també sobre els beneficis compartits que aquestes activitats generen per al conjunt de la població.

Entre els arguments per a la inscripció, el comitè avaluador ha destacat el paper dels ramaders en la documentació, la transmissió i la promoció de la transhumància; així com l’impacte econòmic i social als països on es practica, més enllà de l’activitat ramadera pròpiament dita. A més, també han remarcat que la transhumància és beneficiosa per als ecosistemes, ja que contribueix a preservar les races locals i millora la fertilitat del sòl.

La inscripció inicial del 2019 incloïa només Àustria, Itàlia i Grècia, però ara s’ha ampliat a set països més: Andorra, Albània, Croàcia, Espanya, França, Luxemburg i Romania. Una delegació del Principat, encapçalada per la delegada permanent d’Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega, i formada per la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, i per la tècnica de l’Arxiu d’Etnografia, Eva Arasa, s’ha desplaçat a la ciutat de Botswana, Kasane, per a assistir in situ a aquesta declaració.

Aquesta és la tercera inscripció del Principat a la Llista de patrimoni immaterial de la UNESCO. Fins a la data, Andorra ha aconseguit la inscripció de les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, juntament amb Espanya i França (2015), i de les Festes de l’os dels Pirineus, juntament amb França (2022).





Acte de commemoració

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports han organitzat, per al dilluns, 11 de desembre, un acte per a commemorar la inscripció de la transhumància en la Llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO. A l’acte també hi participaran membres de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), així com altres representants del sector primari i de la resta d’institucions del país.