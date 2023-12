Darrers acords de la Junta de Presidents de grups parlamentaris

Junta de Presidents de grups parlamentaris (Consell General)

La Junta de Presidents de grups parlamentaris, reunida aquest dimarts a la tarda, ha establert que sigui la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals l’encarregada de treballar el Projecte de llei de modificació de la llei de seguretat privada i que recaigui en la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost el Projecte de llei sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats.

Pel que fa a les sessions de Consell General previstes, aquest dimecres, 6 de desembre, a les 16 hores, tindrà lloc el debat a la totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024 i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al mateix exercici.

De cara al dijous, 7 de desembre, a les 16 hores, tindrà lloc una sessió de preguntes orals al Govern. De moment, a l’ordre del dia hi ha tres preguntes previstes i els consellers i conselleres generals tenen de termini fins aquest dimecres a les 16 hores per a entrar al registre preguntes de caràcter urgent.

També està prevista una sessió de Consell General per al dimecres, 20 de desembre, a les 16 hores, en la qual s’ha previst l’examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. A més, també passarà pel Ple el Conveni de no doble imposició amb Islàndia. En aquesta sessió es podria debatre, si els terminis d’esmenes ho permeten, la Memòria i informe de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes de l’exercici 2021 i el Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027.

L’última sessió d’enguany, serà la Sessió tradicional de Sant Tomàs que se celebrarà el dijous, 21 de desembre, a les 12 hores, en la qual, a part del tradicional discurs del síndic general, es llegiran els informes de l’any 2023 de les delegacions internacionals a la UIP i l’APF.





Procés per a escollir el nou Raonador del Ciutadà

La Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals serà l’encarregada de validar les 13 candidatures, 8 dones i 5 homes, presentades per a ser Raonador del Ciutadà. En aplicació de l’article 84 del Reglament del Consell General són els grups parlamentaris el que tenen la potestat per a elevar al Ple les candidatures que considerin per a l’elecció del Raonador del Ciutadà.

L’actual Raonador, Marc Vila, ha finalitzat el seu mandat aquest dilluns, 4 de desembre, i fins a l’elecció del seu substitut desenvoluparà el seu càrrec en funcions. La previsió és que al llarg del mes de gener sigui escollit el nou Raonador del Ciutadà.

Per a acabar, la Junta de Presidents ha acordat reunir-se de nou el dimecres, 10 de gener del 2024, a les 16 hores.