El Grup Demòcrata entra a tràmit la Proposició de llei del Registre de la Propietat

El Grup Parlamentari Demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari, aquest divendres, la Proposició de llei del Registre de la Propietat. “El text és un compromís polític de la legislatura actual, també un compromís amb el país, tenint en compte el pas endavant -també la complexitat- que suposa dotar per primera vegada Andorra d’un Registre de la Propietat, amb tots els atributs que això implica”. La inscripció de la propietat dels béns immobles en un registre únic, així com les càrregues i gravàmens que els afecten (usdefruits, servituds, hipoteques, censos, etc.) “aportarà un plus de seguretat jurídica sobre els drets dels pertanyents i sobre les transaccions immobiliàries”. Així mateix, tal com han destacat el president i la presidenta suplent del Grup Demòcrata, Jordi Jordana i Maria Martisella, en roda de premsa, “ordenarà el parc immobiliari i contribuirà, de manera complementària, al desplegament de polítiques públiques d’habitatge”.
Jordana i Martisella han donat els detalls de com serà aquest Registre, per al qual s’han analitzat també els models de països de l’entorn. Pel que fa a la seva tipologia, serà de drets (i no de títols), cosa que implica que les inscripcions passaran pel filtre previ dels registradors, “per a extreure’n les conseqüències legals que justifiquin la inscripció d’aquests drets”, fet que aporta “un nivell superior de seguretat jurídica en el tràfic immobiliari”. A més, el Registre serà 100% digital, serà per finques i constarà de dos folis: el primer amb les característiques físiques de l’immoble, i el segon amb la inscripció del dret de propietat i de tots els altres drets reals que es transmetin sobre la finca.
Pel que fa a la publicitat, el Registre serà públic, però, “aquest fet no pot equivaldre a tenir un registre on poder anar a tafanejar les propietats de cadascú”, ha alertat Jordana. Per aquest motiu, i per a protegir el dret a la privacitat reconegut a la Constitució, haurà d’haver-hi “un interès legítim i patrimonial que en justifiqui l’accés” per part del sol·licitant, ha defensat Jordana. En canvi, per a institucions com els tribunals, el Ministeri Fiscal o els notaris, serà d’accés lliure. Les administracions públiques també hi podran accedir, sempre “en el compliment de les seves finalitats i de forma justificada”.
Jordana i Martisella també han informat sobre com serà el procés d’inscripció al Registre de la Propietat, un cop aquest entri en funcionament. L’obligatorietat inicial serà per a les propietats edificades, respecte de les quals se li apliquin nous documents públics. Pel que fa a la resta, també serà obligatori, però es farà de manera progressiva, amb “un horitzó de 10 anys per a tenir immatriculada tota la propietat immobiliària del país”. En el cas dels terrenys sense edificar, aquesta inscripció no serà obligatòria, excepte quan s’atorguin escriptures públiques sobre aquests béns.
En qualsevol cas, abans de la posada en funcionament del Registre, caldrà implementar tres consideracions prèvies: el desplegament del sistema informàtic que l’habiliti, la formació i nomenament, via concurs d’oposició, dels registradors (que seran professionals autònoms investits per funcions, com els notaris o els saigs), i la regulació dels Drets Reals (la propietat, l’usdefruit, l’habitació, la superfície, les servituds, els censos, les hipoteques, etc.). En aquest punt, Martisella ha explicat que la llei, també treballada des del Grup Demòcrata, ja està molt avançada i que s’entrarà a tràmit els propers mesos.
“El Registre de la Propietat és fruit d’un rigorós treball legislatiu i també recull les aportacions d’actors implicats, com els notaris o els comuns (que gestionen els cadastres). La resta de grups parlamentaris, tot i tenir el text, no n’han fet”, assenyalen des de la formació política.
“Començar de zero no és fàcil”, ha reconegut Jordana, però la previsió, un cop ha iniciat el tràmit parlamentari, és que la llei s’aprovi aquesta legislatura i el Registre pugui posar-se en funcionament en 1-2 anys.