El grup de seguiment de freeride de la FAE viatjarà a La Parva a principis d’agost

El freerider, Joan Aracil (FAE)

Joan Aracil i Albert Manresa són els dos andorrans que estan dins del grup de seguiment de freeride de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Sota les ordres del tècnic Dani Fornell i amb la preparació física a càrrec de Damià Costa, els dos andorrans es preparen per a la nova temporada. El seu primer contacte amb la neu serà a La Parva (Xile), del 5 al 31 d’agost.

De moment la pretemporada per a tots dos està sent de pura preparació física, però la neu està a prop ja que al mes d’agost seran a Xile per a entrenar. Aracil, que ja va competir sota el paraigua de la FAE la temporada passada, i la nova incorporació, Manresa, són la parella de freeride que es troba al grup de seguiment de la Federació.

Aquesta temporada, a més, Andorra serà la seu dels Campionats del Món de freeride, els quals se celebraran a Ordino-Arcalís de l’1 al 6 de febrer de 2026 i que seran la primera edició que es disputen sota el paraigua de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).





Joan Aracil, freerider: “La pretemporada la començarem a principis d’agost, a Xile, amb l’Albert Manresa, i farem els entrenaments que ens posi Dani Fornell. Nosaltres anirem a complir-los per a fer una bona pretemporada. Ara mateix estic fent només preparació física, a Andorra, amb el Damià Costa, i seguirem igualment amb les seves indicacions. Canvia molt el que feia amb el que faig ara amb ell, perquè ara és un entrenament pautat i específic per a l’esquí. Abans feia entrenaments generals, estava fort, però sempre es podia millorar”.