L’AASU organitza la 9a Trobada d’Astronomia dels Pirineus, a Sant Joan de l’Erm

Cartell de la 9a Trobada d’Astronomia dels Pirineus

L’Agrupació Astronòmica de la Seu d’Urgell (AASU) organitza la Trobada d’Astronomia del Pirineu, que arriba a la 9a edició i es farà un any més al Refugi de la Basseta, a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. Els participants començaran a arribar aquest mateix divendres al refugi, on a les 7 del vespre es farà una reunió de benvinguda, seguida d’un sopar i de la plantada de telescopis, que es farà a les 10 de la nit. Llavors començarà la primera observació del cap de setmana, acompanyat d’un taller sobre conceptes bàsics de l’astronomia.

Dissabte, dia 26, al matí s’oferirà un esmorzar i la possibilitat de fer excursions lliurement per les diverses rutes que ofereix Sant Joan de l’Erm. Hi haurà l’opció de fer, des de les 9, una caminada organitzada d’unes tres hores pels boscos de la zona. Al migdia (12.30 h) hi haurà l’Observació Solar Coronado; i a les 2, el dinar al restaurant del refugi. Ja a la tarda, des de les 6, a la Sala Polivalent, es podran seguir ponències i tallers abans del sopar, que començarà a 1/4 de 9 del vespre. Després, a les 10 de la nit es farà la segona plantada de telescopis i observació, novament, amb explicacions sobre aspectes bàsics per entendre el cel nocturn.

Per a acabar, diumenge al matí es farà el comiat i una fotografia de grup davant del refugi. D’altra banda, tant la nit de divendres com la de dissabte, en cas que hi hagi pluja o núvols es projectarà materials en vídeo amb documentals d’astronomia, a la Sala Polivalent.





Xerrades d’experts

Pel que fa a les xerrades de dissabte, l’organització ha avançat que hi haurà tres ponències. Miguel Martín, divulgador i membre de l’AASU i de l’Associació Astronòmica de Torroja del Priorat, donarà a conèixer la figura de Cecília Payne, una de les científiques més rellevants, però menys reconegudes de la història de l’astronomia, que va revolucionar la comprensió de la composició de l’univers. Martín ha estat també soci de la Secció d’Astronomia del Centre de Lectura de Reus i de l’Associació Valenciana d’Astronomia i és soci de Cel Fosc, entitat dedicada a la lluita contra la contaminació lumínica.

De la seva part, Carlos Uriarte parlarà del “rendiment dels sensors a l’astrofotografia”, un element clau per a obtenir imatges d’alta qualitat. Uriarte és un reconegut astrofotògraf amb projecció internacional, amb imatges publicades en fòrums i revistes especialitzades, i guardonat amb premis com els d’Atik i Optolong, marques referents en el sector. És el creador del canal de YouTube “Astroterrat” i disposa d’un observatori propi al Parc del Montsec, a Àger.

Finalment, Daniel Trueba explicarà el vessant artístic i científic de l’astrofotografia, una disciplina on la tècnica i l’estètica es fusionen per a captar la bellesa de l’univers. Apassionat de l’astronomia des de l’any 2004, Trueba s’ha especialitzat en astrofotografia de cel profund i disposa de dos observatoris, un dels quals funciona de manera autònoma i remota des d’Àger. Ha estat tres vegades guanyador del concurs d’astrofotografia de l’Associació Astronòmica Torroja del Priorat, i les seves imatges han estat seleccionades dues vegades com a “Image of the Day” al portal internacional Astrobin.com.