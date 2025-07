Fomenta la biodiversitat amb un jardí naturalista

La bellesa d’un jardí naturalista (AMIC)

Els jardins naturalistes estan inspirats en la natura, on la biodiversitat i la sostenibilitat són els elements principals. Aquests espais busquen integrar plantes locals i silvestres que afavoreixen l’equilibri de l’ecosistema i creen un ambient on la natura i l’artificial es fusionen de manera harmònica. En lloc de seguir les pautes rígides dels jardins més formals, els jardins naturalistes promouen una estètica més lliure i flexible, amb una gran varietat de plantes autòctones que es desenvolupen segons les condicions naturals del lloc. Aquest tipus de plantes milloren l’aspecte visual i redueixen el treball de manteniment perquè estan perfectament preparades per a viure en el seu entorn natural.

Aquests jardins inclouen una gran varietat de plantes com herbes, flors silvestres, arbustos i altres vegetals resistents. Aquestes espècies són ideals per a fomentar la biodiversitat, ja que poden proporcionar refugi, aliment i llocs de cria per a la fauna local, com ocells, papallones, insectes pol·linitzadors i petits mamífers. D’aquesta manera, contribueixen activament a la preservació de la fauna local.

A més, els jardins naturalistes aposten per la sostenibilitat. Aquests espais ajuden a reduir el consum d’aigua i les emissions associades a l’ús de productes químics per a mantenir el jardí, com fertilitzants i pesticides. Contribueixen a la protecció del medi ambient.





Per Tot Sant Cugat