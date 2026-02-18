El GPS reclama una anàlisi dels accessos al país per a identificar traçats alternatius i reforçar la mobilitat

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Laia Moliné, ha advertit que el debat sobre la capacitat real del país —i especialment sobre la mobilitat— no es pot ajornar més, i ha defensat la necessitat d’abordar aquesta qüestió amb una anàlisi global i coordinada que permeti identificar traçats alternatius viables per al país.
Segons Moliné, malgrat que la mobilitat és una preocupació creixent entre la ciutadania, “encara no s’ha fet l’exercici de conjunt imprescindible per a anticipar solucions estructurals”. En aquest sentit, ha assenyalat que els episodis recents de col·lapse viari dins del país, ja sigui per accidents puntuals o per incidències com la caiguda d’un arbre, “evidencien la fragilitat del sistema de mobilitat interna”.
“Se’n parla molt, però, finalment, no s’ha posat res sobre la taula, assegura la consellera general socialdemòcrata.”
Ha remarcat, a més que el país necessita una visió de conjunt de la xarxa viària “que permeti estudiar alternatives reals de mobilitat, tant pel que fa a la mobilitat interna com a les vies d’accés al Principat”.
En paral·lel, Moliné ha assenyalat que incidents recents com el tall de carretera de l’RN20 “han tornat a posar de manifest la vulnerabilitat dels accessos externs al Principat i la dependència d’uns corredors viaris molt limitats”. Per al Grup Socialdemòcrata, aquests episodis evidencien que la mobilitat exterior no pot continuar sent un debat ajornat i que cal abordar amb urgència una anàlisi de conjunt sobre la capacitat real dels accessos al país i les possibles alternatives. “Cada vegada que es produeix una incidència a les vies principals d’accés, el país queda pràcticament encapsat; això ens obliga a planificar amb visió de futur i amb una mirada global sobre els accessos”, ha remarcat Moliné.
La consellera general també ha recordat que “Andorra ha experimentat un creixement demogràfic molt intens en els darrers anys que no ha anat acompanyat del desenvolupament necessari de les infraestructures”. “Hem crescut potser en sis anys en 11.000 persones, però les infraestructures no han acompanyat […] Per qualsevol topada de vehicles ens trobem encapsats i no podem moure’ns.”
Davant aquesta realitat, el GPS defensa impulsar una anàlisi tècnica integral del sistema de mobilitat que permeti detectar punts crítics tant en la xarxa interna com en els accessos externs i estudiar nous traçats o alternatives que reforcin la resiliència del país.
La consellera ha alertat que un dels dèficits estructurals és la manca d’indicadors complets i integrats.
“Un dels mals endèmics del país és que no tenim dades o que aquestes dades sovint són fragmentades.”
Per això, el Grup Socialdemòcrata considera imprescindible disposar d’informació fiable sobre fluxos de mobilitat interna, capacitat dels accessos externs i ús del transport públic per a “poder avaluar amb rigor possibles traçats alternatius i prioritzar inversions”. En aquesta línia, Moliné ha proposat recuperar i actualitzar estudis previs per a disposar d’una base tècnica sòlida que permeti prendre decisions de país amb perspectiva estratègica.
Tot i reconèixer les actuacions impulsades pel Govern —com l’ajust de línies d’autobús en l’àmbit intern—, el GPS considera que la situació actual exigeix anar més enllà de mesures puntuals i abordar una planificació estructural de la mobilitat en el seu conjunt. El Grup Socialdemòcrata reitera que “la mobilitat és un repte de país que requereix una anàlisi conjunta, transversal i orientada a identificar alternatives reals de traçat que garanteixin la fluïdesa i la seguretat viària”.
“Hem de comptar amb dades i amb una visió de conjunt per a poder treballar en aquest sentit”, manifesta Laia Moliné.