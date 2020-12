El Govern treballa per restablir la mobilitat amb els països veïns

El restabliment de la mobilitat amb França i Espanya preocupa a l’execuiu. En aquest sentit, des del Govern s’ha assenyalat que està treballant amb les autoritats franceses per garantir una prompta tornada a la normalitat a la frontera del Baladrà i que els residents francesos puguin visitar Andorra com abans millor. El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que el 22 de desembre es desplaçarà a París per tractar aquesta qüestió amb el primer ministre francès, Jean Castex.

Espot també s’ha referit a la preocupació amb què s’han rebut els anuncis fets tant pel Govern espanyol, amb mesures que limiten la mobilitat entre autonomies entre el 23 de desembre i el 6 de gener, així com el recent anunci del PROCICAT d’allargar 15 dies més la fase 1 del pla de desescalada a Catalunya, pel perjudici en la possibilitat de traslladar-se entre territoris que això suposa.

En aquest sentit, el cap de Govern ha assegurat que s’intensificaran les converses amb la Generalitat de Catalunya per poder assimilar Andorra a les mateixes condicions que els ciutadans de Catalunya, de manera que el Principat pugui rebre visitants catalans i activar així el sector turístic i que els residents andorrans puguin desplaçar-se a territori català per retrobar-se, d’acord amb les restriccions que es dictin en cada moment, amb familiars i amics.