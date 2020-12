L’obertura de pistes s’ajorna fins al gener

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dijous que l’obertura de les estacions d’esquí d’Andorra es posposarà fins a mitjans del mes de gener del 2021, per tal de poder iniciar la temporada i donar-li continuïtat amb les màximes garanties sanitàries possibles. “És una decisió molt meditada i acordada amb el sector i creiem que és la millor decisió que podíem adoptar, tant des d’una perspectiva sanitària com també econòmica i social”, ha assegurat Espot. En aquesta mateixa línia també ha explicat que la mesura correspon a una “lleialtat plena” amb les decisions pel concert europeu i les mesures anunciades les últimes hores per els països veïns.

El cap de Govern ha fet aquest anunci acompanyat del president de Ski Andorra, Francesc Camp. Ambdós han coincidit en el fet que posposar a principis de gener l’obertura de les estacions és el més prudent, donat el context sanitari actual, i s’alinea amb les directrius per pal·liar la propagació de la pandèmia que s’estan duent a terme des de diferents institucions europees.

Per la seva part, Francesc Camp, s’ha mostrat alineat amb les paraules del cap de Govern i ha dit que la decisió presa “és la millor possible“, que s’ha duta terme de manera consensuada i buscant l’equilibri.

Espot ha explicat que aquesta decisió, d’un important calat per les conseqüències que se’n deriven per a l’economia del país, ha estat consensuada, tant amb Ski Andorra com amb les diferents estacions. També s’ha acordat amb les màximes autoritats polítiques, la síndica general, així com amb els presidents dels Grups Parlamentaris del Consell General i s’ha compartit amb el representant personal del copríncep francès, Patrick Strozda.

Tal com ha explicat el màxim responsable de l’Executiu, la decisió de posposar l’obertura de les estacions d’esquí ja s’ha traslladat als ambaixadors de França i Espanya, així com al president de l’Aragó, Javier Lambán, i al vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.