La tassa del Dia internacional de les persones amb discapacitats, amb el disseny de Natàlia Crespo

En motiu de la commemoració del Dia internacional de les Persones amb Discapacitats, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, ha entregat aquesta tarda el premi a la guanyadora del cinquè concurs d’obra gràfica per al dissen y de la tassa commemorativa 2020 a Natalia Crespo Ruiz.

L’acte de lliurament del premi s’ha realizat al Museu Carmen Thyssen Andorra amb la participació d’un reduït grup de persones ateses de la Fundació i la projecció d’un vídeo amb el procés d’imprimació de les tasses, a partir del dibuix guanyador, que s’ha dut a terme a i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació, que proporciona treball digne i remunerat a persones amb discapacitat intel·lectual. A més, el Museu ha impartit el taller d’estels de Nadal de papiroflèxia a les persones ateses i a la guanyadora del premi per mostrar que l’art i la creativitat no coneixen fronteres.

En l’edició d’enguany, oberta a la ciutadania,s’han presentat un total de 133 obres i s’ha comptat amb la participació de les escoles d’art comunals d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i La Capsa d’Ordino. El motiu guanyador aplicat a la tassa ha estat elegit per les persones ateses a la Fundació, després d’una preselecció de vint obres feta per un jurat composat per membres del Museu Carmen Thyssen Andorra, de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i de la FPNSM.