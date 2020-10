El Govern s’adhereix als Principis de San José per a una major ambició i integritat ambiental

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, donar suport i entrar a formar part de la Coalició dels Principis de San José, liderada per Costa Rica, per a l’alta ambició i la integritat dels mercats internacionals de carboni previstos per l’article 6 de l’Acord de París.

Aquest grup també està format, en els sues inicis, per Suïssa, Belize, Colòmbia, Paraguai, Perú, Illes Marshall, Vanuatu, Luxemburg i Illes Cook i té per objectiu donar suport a la major ambició i integritat ambiental possible signades amb l’Acord de París. Així, els Principis de San José són onze condicions que van des d’assegurar la integritat ambiental fins a evitar la doble comptabilitat, evitar el traspàs de crèdits anteriors a 2020 al nou sistema, bloquejar tecnologies incompatibles amb la reducció d’emissions o garantir finançament per als països en desenvolupament.

Així, dels principis en destaca cercar oferir una mitigació general de les emissions mundials, superant els enfocaments de compensació de suma zero per ajudar a accelerar la reducció de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. En aquest mateix sentit, els principis capitanejats per Costa Rica volen evitar el bloqueig dels nivells d’emissions, tecnologies o pràctiques intensives en carboni incompatibles amb l’assoliment de l’objectiu de temperatura a llarg termini de l’Acord de París.