Macron anuncia un nou confinament i el tancament de les fronteres exteriors amb la Unió Europea

El president francès, Emmanuel Macron, ho ha anunciat en un missatge a la nació on ha recalcat que la seva responsabilitat és protegir tots els francesos. Assegura que totes les estratègies que s’han posat en pràctica fins ara no han estat suficients i que per aturar el virus la única eina eficaç és el confinament domiciliari.

Així el comerç no essencial, els bars i els restaurants estaran tancats. Es podrà anar a treballar però caldrà prioritzar el teletreball. Les escoles, en aquesta ocasió estaran obertes i seguiran funcionant amb les mesures de seguretat ja establertes. Es podrà sortir a passejar com a molt a 1 quilòmetre de distància de la llar i per altres qüestions caldrà un justificant.

Les reunions privades, fora del cercle familiar, queden prohibides i no serà possible desplaçar-se d’una regió a l’altra. Les fronteres fora de l’espai Schengen es tanquen i es mantenen obertes dins de la Unió Europea. Això sí, s’imposaran tests ràpids a tots els viatgers que arriben als ports i aeroports.