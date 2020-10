El Govern contribuirà amb 40.000 euros al Programa Iberoamericà de les Persones amb Discapacitat

El Govern farà una contribució anual de 40.000 euros al Programa Iberoamericà de les Persones amb Discapacitat (PID), que desenvolupa la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Aquest programa està alineat amb les prioritats del Govern en matèria de protecció de les persones amb discapacitat.

La iniciativa té com a objectius la recopilació de dades que serveixin per dissenyar polítiques públiques en matèria de discapacitat, promoure mesures per garantir una educació inclusiva a tots els nivells, articular iniciatives en matèria d’inclusió laboral, impulsar la participació de les persones amb discapacitat mitjançant les seves organitzacions i promoure mesures per garantir l’accés a la salut i l’accés a serveis especialitzats.

Així doncs, mitjançant aquest programa, es vol contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitat a la vida política, econòmica i social, d’acord al què emana de la Convenció de Nacions Unides relativa als drets de les persones amb discapacitat.