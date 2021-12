Protecció Civil activa una alerta pel risc d’allaus a nivell 5 i una prealerta per neu, pluja i vent

El Departament de Protecció Civil ha activat una alerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dijous al matí l’avís vermell pel risc d’allaus que a la zona nord d’Andorra i al centre del país que en el transcurs de la nit s’assolirà el grau de perill 5 (molt fort) a la major part del territori.

A més també s’ha activat una prealerta per l’avís taronja per les pluges que al nord del país poden deixar entre 40 i 60 mm al llarg de l’episodi. També s’ha emès un avís groc per neu a tot el territori amb un límit aigua neu que se situarà a primeres hores al voltant dels 1.800 metres i un avís per vent al centre sud del país.

Pel que fa al risc d’allaus es recomana a la ciutadania no fer activitats a la muntanya i utilitzar tan sols els recorreguts segurs de les estacions que estiguin oberts. Des del Departament de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) s’estan realitzant tirs d’allaus a les zones de risc. També es tanquen preventivament els accessos a Arcalís, Sorteny, la Coma de Ransol i a Montaup i es farà una vigilància constant durant les pròximes hores.

Es recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments, que s’asseguri de portar els equipaments obligatoris, que faci ús del transport públic i eviti l’ús del vehicle tant com sigui possible.

Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/allaus. També es recomana a la població que consulti la informació de la xarxa viaria a través de l’aplicació de mobilitat i per les xarxes socials oficials.

A hores d’ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.