El Govern reafirma l’aposta per la innovació i la diversificació econòmica en l’obertura de les 10es Jornades INNTEC

El Govern ha refermat aquest dilluns el compromís amb la innovació i la diversificació econòmica del país en el marc de la inauguració de la desena edició de les Jornades INNTEC, una cita ja consolidada impulsada pel clúster de les noves tecnologies, ACTINN, i que se celebra al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En el discurs de benvinguda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha subratllat que la innovació és avui una realitat tangible al país i una peça clau per a continuar avançant cap a un model econòmic més ampli, resilient i competitiu. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de créixer sense perdre identitat, apostant per activitats amb valor afegit que complementin els sectors tradicionals i els reforcin.
La ministra ha remarcat que aquest procés només és possible des d’una visió compartida, amb la implicació conjunta de les administracions públiques, el sector privat, la societat civil, la universitat i el sector financer. “Cal continuar avançant de manera conjunta per a impulsar una diversificació intel·ligent, equilibrada i responsable, adaptada a la realitat del país”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha destacat que l’Acord d’associació amb la Unió Europea serà clau per a contribuir a la diversificació de l’economia.
Marsol ha posat en relleu que el lema d’aquesta edició, De la societat 5.0 a les noves tecnologies del sector salut, encaixa plenament amb aquesta visió, ja que situa la tecnologia al servei de les persones i de la millora de la qualitat de vida, també en un territori de muntanya com Andorra. Ha destacat, a més, la importància de fomentar solucions útils i respostes concretes a reptes reals, especialment en àmbits com les infraestructures connectades, les dades, la seguretat i les noves formes de mobilitat.
En l’àmbit de l’acció pública, la ministra ha recordat que el Govern està treballant en el Projecte de llei d’innovació amb l’objectiu de simplificar processos, agilitzar la implantació de projectes i millorar l’accés al finançament. Així mateix, ha explicat que aquesta línia es complementa amb el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació, que preveu destinar, tot ampliant de manera progressiva les quantitats fins al 2036, entre el 7 i el 8% dels pressupostos generals a la consolidació d’un model econòmic més robust i diversificat. Aquest 2026 ja contempla una partida de 5 milions.
Marsol ha assenyalat que aquesta aposta ja es materialitza amb programes d’atracció de talent i amb el reforç d’aliances estratègiques internacionals. Entre aquestes, ha destacat l’acord recent signat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) amb el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, així com la cooperació amb institucions de referència com el MIT. L’objectiu, ha indicat, és posicionar Andorra com un entorn competitiu en recerca i desenvolupament, amb estàndards comparables als països més avançats.
En paral·lel, el suport directe a les empreses també forma part d’aquesta estratègia. A través d’Andorra Business, el Govern ha impulsat cinc projectes d’R+D+I amb una dotació global de 500.000 euros, principalment vinculats als àmbits de la salut i la tecnologia, i ha anunciat que abans de l’estiu es llançarà una nova convocatòria per a donar continuïtat a aquesta línia de treball.
Actualment, el país compta amb una quinzena de proves pilot en marxa i amb un ecosistema format per més d’un centenar d’startups i empreses innovadores, fet que consolida Andorra com un veritable laboratori d’innovació a escala país. En aquest context, la ministra ha posat l’accent en el paper determinant del sector privat i en la necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada per a impulsar el canvi.
Per una mobilitat que també miri al futur
Per la seva part el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha participat en la sessió de la tarda de la trobada amb una conferència titulada ‘Andorra i futur: país referent de la mobilitat de microestat d’alta muntanya’. Forné ha explicat les diferents accions que ha emprés el país els darrers anys per a treballar per una mobilitat sostenible i que miri cap al futur, per tal d’afrontar el repte estructural que hi ha actualment. Per això, el Govern va decidir implementar la gratuïtat del transport públic i n’ha ampliat la freqüència i servei per a garantir que sigui un servei obert a tothom. “La millor mobilitat i la més sostenible és anar a peu a les parts cèntriques i pròximes del país”, ha destacat Forné, qui ha explicat que de manera paral·lela s’ha prioritat la promoció del transport públic i la connexió ràpida i eficaç entre les parròquies més allunyades i el centre.
A més, l’Executiu també ha treballat per a desplegar un pla parcial que permeti garantir les reserves urbanístiques per al pas d’un transport segregat, és a dir, d’un futur tramvia lleuger que permetria connectar Sant Julià de Lòria amb el centre del país. Així mateix, aquesta mateixa solució de mobilitat també està previst que es pugui allargar fins a la Seu d’Urgell treballant així per a poder establir una nova porta d’entrada al país que alleugeriria la càrrega de vehicles i una millor connexió amb els territoris veïns.