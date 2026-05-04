Espot presenta a la 8a Cimera Política Europea, a Erevan, les mesures impulsades pel Govern per a protegir la societat digital

La capital d’Armènia ha acollit la 8a Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC), sota el lema “Construint el futur: unitat i estabilitat a Europa”. Aquest fòrum ha reunit una quarantena de líders d’estats europeus i responsables d’organitzacions internacionals, entre ells el cap de Govern, Xavier Espot, en un context de transformació geopolítica que requereix l’enfortiment de la cooperació del continent europeu. Espot s’ha desplaçat a Erevan amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.
La Cimera, copresidida per António Costa, president del Consell Europeu, i Nikol Pashinyan, primer ministre d’Armènia, ha abordat qüestions clau com la resiliència democràtica, la connectivitat, la seguretat econòmica i energètica, i els reptes de seguretat regional. Els líders polítics han acordat accions coordinades per a reforçar la cohesió i la capacitat de resposta del continent davant els desafiaments actuals.
Xavier Espot ha intervingut en la taula de debat ‘Resiliència democràtica i amenaces híbrides’, presidida pel president de la República francesa, i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron i la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu. La sessió ha servit d’escenari per a abordar la resiliència democràtica i la resposta a les amenaces híbrides, la manipulació i ingerència d’informació estrangera i la influència política, encoberta en un context marcat per la creixent desestabilització geopolítica i del retorn del conflicte armat al continent europeu. En la seva intervenció, el cap de Govern ha destacat que ‘les amenaces híbrides, els ciberatacs i la desinformació són avui una realitat persistent que exigeix respostes col·lectives i decidides’. Ha explicat que Andorra ha establert una cooperació amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), promovent la prevenció i detecció d’amenaces a l’espai digital.
Espot també ha exposat mesures pioneres impulsades recentment pel Govern, com l’adhesió a la xarxa internacional INHOPE i la creació d’un canal confidencial per a denunciar contingut d’abús infantil en línia, així com la tramitació al Consell General d’un projecte de llei que restringeix l’accés dels menors a les xarxes socials i estableix límits de temps, filtres de contingut i sistemes de verificació d’edat.
Xavier Espot ha reiterat el seu compromís amb la cooperació europea pera enfortir la resiliència democràtica, la ciberseguretat i la lluita contra la desinformació, situant els ciutadans al centre de les institucions. El cap de Govern ha apel·lat als líders polítics de l’EPC per a mantenir una acció conjunta i decidida davant els nous desafiaments digitals i geopolítics que amenacen la democràcia al continent.
A la taula de debat han participat els mandataris de França, Moldàvia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Espanya, el secretari general del Consell d’Europa, la presidenta del Parlament Europeu i Andorra. Els líders han subratllat la necessitat d’un enfocament multinivell, amb una regulació més estricta de les plataformes digitals, el reforç de la capacitat dels governs per a detectar i contrarestar ingerències, i la promoció d’un entorn mediàtic lliure i plural. S’ha insistit en la rellevància de la cooperació europea, l’intercanvi d’informació i en la inversió en ciberseguretat per a protegir infraestructures crítiques i les institucions democràtiques.
En el marc de la celebració de l’EPC, el cap de Govern ha participat en la reunió de la Coalició Europea contra les Drogues, impulsada per França i Itàlia, a la qual Andorra es va adherir la passada tardor, a Copenhaguen (Dinamarca), per a combatre el tràfic il·lícit de drogues al continent, una de les principals amenaces sistèmiques per a la seguretat, la protecció i la salut dels ciutadans. La coalició de líders dels països i institucions europees implica la col·laboració en la sensibilització sobre els riscos i els danys de les drogues i el compromís per a trobar solucions comunes i lluitar contra el tràfic il·lícit amb màxima determinació.
Durant la jornada de treball, el cap de Govern ha pogut mantenir diferents reunions amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, el príncep Albert de Mònaco i el candidat per Romania al càrrec de Secretari General de la Francofonia, Daclan Cioloᶊ. També s’ha pogut trobar amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez i el president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, entre d’altres.
La 8a reunió de la Comunitat Política Europea ha inclòs la participació, per primera vegada, d’un país no europeu. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha participat com a convidat especial, posant en relleu l’acostament entre aquest país i els Estats europeus.
La pròxima reunió de l’EPC està prevista per a la pròxima tardor a Dublín (Irlanda).