Andorra i el Senegal celebren 20 anys de relacions diplomàtiques

El Govern acull aquest dilluns i dimarts la visita oficial d’Amadou Chérif Diouf, secretari d’Estat per als Senegalesos a l’Exterior, en el marc de la commemoració del 20è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i la República del Senegal, que se celebra aquest any 2026.
Amb motiu d’aquesta efemèride, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha mantingut una reunió de treball amb el secretari d’Estat senegalès, una trobada que ha permès posar en valor l’excel·lent estat de les relacions entre ambdós països i explorar noves vies de cooperació, especialment en els àmbits cultural, educatiu i esportiu. La visita de la delegació senegalesa coincideix amb la inauguració del Cicle de Geografies 2026, dedicat enguany al Senegal, que tenia lloc aquesta tarda a Ordino.
L’acte incloïa la conferència El Senegal, una excepció africana?, a càrrec d’Abdou Ndiaye Ndaw, president de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya. Durant l’estada al Principat, el secretari d’Estat Chérif Diouf mantindrà diverses trobades institucionals i visites, entre les quals destaquen una reunió amb el rector de la Universitat d’Andorra per a conèixer el sistema d’ensenyament superior, una visita a una escola andorrana per a veure de primera mà el model educatiu plurilingüe, així com una estada al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino.
En el marc de les relacions bilaterals, Andorra i el Senegal han mantingut una cooperació activa en l’àmbit del desenvolupament sostenible. El Ministeri d’Afers Exteriors ha contribuït en diverses ocasions a projectes al Senegal, especialment a la regió de la Baixa Casamance, amb iniciatives en els àmbits sanitari, educatiu i d’accés a l’aigua. Senegal és, a més, un país prioritari en el Pla Rector de la cooperació andorrana.