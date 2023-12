El Govern prorroga automàticament per al 2024 els ajuts a l’habitatge de les persones que ja el perceben

L’interior d’un pis (Pexels)

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’acorda la pròrroga dels ajuts relacionats amb l’habitatge de lloguer. L’objectiu és facilitar el manteniment de l’habitatge de lloguer a les persones i famílies que tenen més dificultats, col·laborant en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge principal.

Així doncs, i de la mateixa manera que es va fer en el 2022, les persones beneficiàries de l’ajut durant l’exercici 2023 tenen atorgat aquest ajut de forma automàtica fins al 31 de desembre del 2024. Mentre dura aquesta pròrroga, el Govern podrà dur a terme totes les comprovacions que consideri necessàries per a verificar que se segueixen complint els requisits que van originar el dret a percebre l’ajut. En tot cas, per tal de donar continuïtat als ajuts atorgats l’any passat, els beneficiaris hauran de seguir complint uns requisits d’accés que es mantenen flexibilitzats.

Es recorda que la flexibilització de requisits inclou qüestions com ara la reducció de 5 a 3 anys el temps de residència legal i efectiva al país, i el topall d’ingressos per a poder sol·licitar l’ajut passa d’1,2 a 1,3 vegades el LECS personal o familiar. Per altra banda, s’incrementa el percentatge de participació de l’ajut en l’import de la renda mensual del 35% al 40% per als col·lectius prioritaris i del 30% al 35% per a la resta de la població.

Si en el curs de les comprovacions governamentals es constaten canvis en la situació econòmica de la persona beneficiària, la prestació prorrogada quedarà extingida, d’acord amb els procediments vigents.