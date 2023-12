S’adjudiquen les obres de la primera fase de la desviació de la Massana-Ordino

Llum verda a l’adjudicació de les obres de la primera fase de la desviació la Massana – Ordino (SFGA)

Llum verda del Govern a l’adjudicació de les obres de la primera fase de la desviació de la Massana-Ordino a la CG-3, que ha recaigut sobre UTE Cevalls, SAU – Cop, SA per un import de 3.689.766,61 euros. La xifra se suma a l’aprovada pel Comú de la Massana en la seva darrera sessió de consell (de 4.669.260,06 euros), i, per tant, el cost total d’aquesta primera fase supera els 8 milions d’euros. I és que el Govern i l’administració parroquial promouen i assumeixen conjuntament les despeses d’aquesta primera etapa perquè un tram es considera carretera urbana i, per tant, de competència comunal.

Així doncs, es fa el primer pas per a fer realitat una infraestructura clau per a descongestionar el trànsit del centre de la vila massanenca. El present projecte de la desviació és fruit de la tasca conjunta entre els equips del Comú i del Govern, que han treballat colze a colze per a assolir un traçat alternatiu al plantejat inicialment al Pla sectorial de noves infraestructures viàries del 2005. Aquest tenia un cost que s’aproximava als 60 milions d’euros i ara, després d’un any de feina tècnica, s’ha trobat una solució alternativa, amb un traçat íntegre d’uns 2 quilòmetres que redueix la inversió total a la meitat i que és igualment efectiva des de la perspectiva de la mobilitat.

Entrant al detall del projecte, la fase inicial adjudicada té una longitud d’uns 610 metres i comença just al revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor, on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. Els treballs tenen un termini d’execució de dos anys.

Aquest punt de partida és el que converteix la desviació en una obra viable econòmicament. En aquest sentit, es recorda que, formalment, la part aprovada aquest dimecres s’anomena tram 2, tot i ser la primera que s’executarà, ja que el tram 1 és precisament el túnel que s’ha descartat pel seu elevat cost econòmic i que sortiria des del túnel dels Dos Valires.

Pel que fa a la resta del traçat, aquest es divideix en tres trams més. El que segueix a l’adjudicat ara, i que s’anomena tram 3, preveu el creuament del riu Valira del Nord des del tram 2, i fins a la zona de Palanques. Té una longitud d’uns 500 metres i diversos viaductes sobre els rius. Es preveu licitar al llarg de l’any 2024. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona del Comú.

El punt on acabi el tram 3 es dividirà en un ramal d’uns 390 metres –anomenat tram 4– en direcció a Arinsal i que connectarà amb la CG-3 al seu pas pel Telecabina. A més, també sortirà un altre ramal –anomenat tram 5– d’uns 450 metres que anirà cap a Ordino, connectant així la desviació amb la CG-3 en aquest sentit en dos punts: al pont de la caserna massanenca dels Bombers i en un enllaç a l’altura de la Farga Rossell. Ambdós ramals permetran circular directament cap a la zona d’Arinsal i d’Ordino, i tant un com l’altre es licitaran durant l’any 2025.

D’aquesta forma, a mesura que es vagin ultimant fases constructives s’aniran licitant i adjudicant les següents per tal d’avançar en l’obra ràpidament i poder tenir la desviació totalment enllestida durant el 2027.