El Govern promou una simplificació i agilització dels tràmits d’obertura de comerç

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat als cònsols de les set parròquies la proposta per a substituir la doble autorització de comerç actual -d’una banda del Govern, i, de l’altra, del comú corresponent- per una de sola que atorgarà el Govern a través del departament de Comerç, un cop rebut l’informe previ vinculant del comú on es radicarà el negoci. L’objectiu és facilitar, agilitar i simplificar els tràmits administratius vinculats a l’obertura de comerç i escurçar els terminis actuals.
La proposta del Govern, que aquest dimarts ha presentat, a Andorra la Vella, la ministra Marsol juntament amb el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, a la reunió mensual dels cònsols de les set parròquies, permetrà resoldre els procediments per via telemàtica amb terminis més breus que els actuals. Així, la denominació comercial es podrà obtenir en 48 hores i l’obertura d’un comerç podria escurçar de manera significativa els terminis. A tall d’exemple, un procés d’obertura senzill que avui trigaria dos mesos, es podria resoldre de manera efectiva en 15 o 21 dies.
La proposta de millora es consensuarà amb els comuns i s’articularà a través d’una modificació de la Llei de comerç que el Govern té previst entrar a tràmit parlamentari a la tardor, amb l’objectiu que aquesta agilització dels tràmits de comerç pugui ser una realitat a principi de 2026. Així ho ha explicat Conxita Marsol, que també ha anunciat que el Govern desenvoluparà, en paral·lel, la plataforma en línia necessària per a fer-ho possible.
Aquest és un pas suplementari que s’afegeix a la posada en marxa el passat maig de la tramitació telemàtica del procés de sol·licitud d’inversió estrangera que s’ha implantat a l’Administració amb uns bons resultats.
A la reunió de cònsols d’avui, de fet, també ha comparegut el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que ha fet balanç de les diverses accions impulsades aquests darrers dos anys de legislatura per a millorar la tramitació electrònica i la interoperabilitat amb els comuns. En aquest sentit, Rossell ha explicat que el Govern ha reforçat el servei de tràmits, desdoblant l’atenció dedicada a empresa que des de l’1 de setembre s’atén de forma presencial a l’edifici administratiu Prat del Rull. Aquesta iniciativa pretén complir un doble objectiu: tenir una atenció més personalitzada per a cada empresa i acompanyar-les en el procés cap a la digitalització dels tràmits en línia. En aquest punt, el ministre també ha explicat als cònsols com avança la digitalització i simplificació dels tràmits que actualment ja es poden fer a través de la Seu Electrònica (www.e-tramits.ad).
Així mateix, s’ha emplaçat a seguir treballant per a desplegar el projecte d’interoperabilitat que permetrà la facilitació d’informació entre les diverses administracions amb l’objectiu que el ciutadà només l’hagi de proporcionar una sola vegada. Finalment, el ministre també ha exposat com continuen avançant els treballs tècnics per a poder posar en marxa l’aplicació de la Cartera Digital que permetrà a tota la ciutadania disposar de les targetes identificatives actuals (passaport, carnet de la CASS, immigració…) en format digital.