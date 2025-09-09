Comencen les classes dels estudis presencials a l’UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) ha començat formalment aquest dimarts, 9 de setembre, el curs acadèmic 2025-2026 amb l’inici de les classes dels estudis reglats presencials. En concret, han arrencat les classes dels bàtxelors en Infermeria, Ciències de l’educació, Administració d’empreses i Informàtica, així com les del Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració.
A més, aquest dimarts també comencen les classes dels màsters en Analítica de dades i en Educació. Ambdós màsters s’imparteixen en modalitat semipresencial, amb sessions presencials a les tardes. El 25 de setembre s’iniciaran les classes dels estudis virtuals que es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana).
La jornada inicial ha comptat amb quatre sessions d’acollida simultànies, durant les quals els nous estudiants de primer curs de cada àrea s’han pogut familiaritzar amb el campus i entrar en contacte amb les coordinacions de la seva carrera. També han pogut conèixer els diferents recursos que ofereix la universitat, com ara els serveis informàtics i bibliotecaris, les possibilitats de mobilitat internacional, la Defensora dels Drets i els Deures i els recursos que tenen a disposició per atendre la diversitat i garantir la igualtat de gènere.
El rector de la Universitat, Juli Minoves, ha estat l’encarregat de donar-los la benvinguda, durant la qual ha destacat el rol d’universitat pública que exerceix l’UdA, i el seu paper de transmissora, no només de coneixements, sinó també dels valors democràtics per a formar professionals amb capacitat emprenedora i de lideratge, amb pensament crític i amb visió internacional.
Acte d’inauguració, el 7 d’octubre, a Andorra la Vella
El curs acadèmic 2025-2026 serà inaugurat oficialment en l’acte que tindrà lloc el 7 d’octubre, a les 11 hores, a l’Andorra Park Hotel d’Andorra la Vella. La lliçó inaugural anirà a càrrec del president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA), Josep M. Garrell, i durant l’esdeveniment també es lliuraran els títols d’Estat de la promoció 2025.
Quarta edició del postgrau en Mediació
També al llarg del mes de setembre comencen alguns programes de formació continuada de la Universitat d’Andorra, que s’aniran ampliant al llarg del curs. Una de les novetats és la quarta edició del postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, que s’impartirà des de l’octubre de 2025 fins al maig del 2026. Amb una càrrega lectiva de 15 crèdits europeus, la formació està organitzada en col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i compta amb el suport del Col·legi d’Advocats d’Andorra. Les preinscripcions estan obertes fins al 16 d’octubre de 2025.