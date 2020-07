Les autoritats sanitàries confirmen tres nous casos de Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha actualitzat les dades sanitàries de coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. El ministre de Salut ha informat que s’han detectat 3 casos nous de la COVID-19, que s’afegeixen als 3 positius informats ahir. Dos d’ells estan relacionats amb el mateix brot relacionat amb una obra, mentre que l’altre no hi té vinculació.

Les autoritats sanitàries continuen fent enquestes epidemiològiques per controlar els contactes de tots els diagnosticats. De moment s’han efectuat més de 500 proves PCR/TMA, que han resultat negatives. Des de l’inici de la pandèmia al país hi ha hagut 861 casos, 803 dels quals ja s’han recuperat. Dels 6 casos actius actuals, no n’hi ha cap d’hospitalitzat i tots mantenen aïllament domiciliari.