El Govern obre la convocatòria i amplia l’ajut a la cinematografia fins als 125.000 euros

Una càmera gravadora de cinema (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’un ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament durant l’any 2024. Amb aquesta acció, el Govern manté la línia de suport (iniciada el 2019, interrompuda el 2020 i represa el 2021) cap a un sector de la indústria cultural.

La novetat de la convocatòria d’enguany és que l’ajut s’ha incrementat en 25.000 euros en relació amb les convocatòries anteriors, arribant als 125.000 euros d’import màxim per a un únic projecte en concepte de col·laboració en la producció d’un llargmetratge de ficció, documental o d’animació.

Poden optar a la subvenció les produccions d’empreses andorranes legalment registrades per dur a terme produccions cinematogràfiques o audiovisuals. Així mateix, també poden optar a la subvenció les produccions internacionals que es rodin com a mínim en un 30% del metratge en territori andorrà. A més, un percentatge significatiu de la subvenció (entre el 20 i el 40%) ha de revertir en despesa feta en territori andorrà. Finalment, també poden optar a la subvenció les produccions de directors i/o guionistes andorrans, que tinguin un vincle clar i demostrable amb el país i siguin de gran interès per a la cultura nacional tot i que no necessàriament siguin rodades al país.

Les persones interessades poden descarregar gratuïtament el plec de bases des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o recollir-lo al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. En cas de necessitar informació complementària, es pot demanar al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

La presentació de les sol·licituds per a rebre l’ajut s’ha de fer al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern, en horari d’atenció al públic, amb el 3 de maig el 2024 com a data límit.