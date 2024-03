Els EUA, interessats en utilitzar coets per a la seva logística

Un coet dels EUA (PxHere)

La capacitat de reentrada en l’atmosfera i reaprofitament dels coets Starship d’SpaceX, els podrien arribar a fer útils algun dia per a tasques de logística en les forces armades estatunidenques. Així ho expliquen en la revista Aviation Week, en un article de fa gairebé un any, però que continua vigent, tenint en compte que no podem descartar un futur enfrontament entre la Xina i els Estats Units en el Pacífic, o fins i tot amb Corea del Nord.

L’immens oceà Pacífic és un maldecap per a la logística, un vast espai que ha de ser sortejat per mar o per aire per a portar pertrets a les forces desplegades a l’altre costat (la “tirania de la distància”, com ho refereix una portaveu del Departament de Defensa dels Estats Units -DoD- en declaracions a Aviation Week). I és que, com ha demostrat la guerra d’Ucraïna, una guerra industrial moderna exigeix, com ja ho fes la Gran Guerra de 1914-18, un gran consum de munició, a més d’altres elements necessaris tant per a la guerra moderna, com per a qualsevol altre conflicte al llarg de la història.

Fent uns números ràpids, un gran avió de transport de càrrega com el Boeing C-17 Globemaster III podria portar una càrrega d’unes 85 tones de Califòrnia a Taiwan, en entre 13 i 14 hores, això sí, fent provisió a mig viatge (en buit, pot fer aquest mateix trajecte sense proveir-se), però amb càrrega completa la seva autonomia es redueix des de més d’11.000 quilòmetres a poc més de 8.000). Mentrestant, un Starship podria ser capaç de posar entre 100 i 165 tones de material en una hora o, fins i tot, menys. I el cost seria inferior, segons el DoD…

Generalitzant, l’Starship podria traslladar aquesta quantitat de càrrega entre dos punts qualsevol del planeta en el temps abans assenyalat d’una hora o menys.

A més, el coet d’SpaceX disposa de la capacitat de poder aterrar en diversos llocs, amb el que, per exemple, la càrrega es podria fer arribar a qualsevol punt de la miríada d’illes que poblen el Pacífic.

Per a desplegar aquests coets en aplicacions de transport entre dos punts qualsevol de la Terra, l’Starship ha d’entrar en una òrbita baixa, és a dir, ha de sortir de manera efectiva a l’espai, per a després reentrar.

Actualment, i des de les forces armades estatunidenques, estan avaluant aquest ús, així com treballant tant en la manera de disminuir encara més el cost de cada llançament, com incrementar la freqüència d’aquests.

A més de l’SpaceX d’Elon Musk, la Blue Origin de Jeff Bezos també disposa d’una tecnologia que pot interessar al DoD i, combinant el servei d’ambdues, el tren logístic d’un desplegament a l’altre costat del món es podria agilitzar en gran manera.





Per Tecnonews