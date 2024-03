La Seu es torna a promocionar al metro de Barcelona

L’anunci de la Seu que es pot veure al metro de Barcelona (Aj. la Seu)

Des d’aquesta setmana a la parada de la plaça Catalunya de la línia 1 del metro de Barcelona hi ha un nou anunci de grans dimensions amb el lema turístic ‘La Seu d’Urgell et sorprendrà” acompanyat d’una foto de la ciutat i amb els nous logos Som Cultura, Som KM0, Som Comerç i Som Cultura.

A més a més, també hi ha un codi QR que es pot escanejar per a conèixer la proposta turística que ofereix la capital alturgellenca. Així, cada mes, els usuaris del metro que vagin passant per la parada de metro de plaça Catalunya coneixeran què passa i de quines propostes es pot gaudir a la Seu d’Urgell.

Les persones que escanegin el codi QR d’aquest nou anunci poden compartir la informació que hi trobaran i així gaudir plegats de les experiències que s’aniran proposant cada mes fins a finals d’any.

La campanya ha arrencat amb la promoció de la vuitena edició del Festival del Joc el Pirineu -que tindrà lloc els pròxims dies 5, 6 i 7 d’abril– que proposa participar en el sorteig d’una habitació d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar (fins a quatre persones) durant la celebració d’aquest esdeveniment dedicat al joc de taula.

Aquesta és la segona acció de Turisme Seu al transport metropolità de Barcelona que té com a objectiu promocionar les activitats que ofereix la Seu d’Urgell, tal i com es va fer durant els darrers sis mesos de 2023 amb un primer anunci a la parada de metro de Sants de la línia 3, que tenia com a eslògan ‘Et sorprendrem!’.