El Govern obre el diàleg amb els sindicats de la funció pública per a la revalorització dels salaris de l’administració

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Mònica Bonell en segon terme (SFGA)

Reunió aquest matí de dilluns entre els diferents sindicats de l’administració i el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra i el secretari d’Estat de Funció Pública i dels ministres de tutela dels diferents cossos de la funció pública -excepte el d’Educació, la trobada amb el sindicat del qual es produirà durant aquesta tarda-. Xavier Espot els ha presentat la proposta del Govern per a iniciar “un diàleg fructífer, constructiu i obert, i amb predisposició de treballar” per la revalorització retributiva dels diferents llocs de treball.

El cap de Govern ha expressat als sindicats que “hi ha marge de millora, possibilitats concretes i relativament immediates de progressió de les condicions de treball i salarials”, un cop s’hagin estudiat i quantificat i siguin propostes assumibles pel pressupost general de l’Estat. Espot ha indicat que “el respecte més gran per als treballadors de la funció pública que fan una feina indispensable, digna i necessària al país és fer-los promeses que puguem complir”.

El Govern exposa la seva proposta un cop ha disposat dels resultats de l’estudi encomanat a una empresa especialitzada per a analitzar les bases retributives als diferents cossos de l’administració i que conclou que estan força alineades amb les dels països veïns. Amb tot, ara s’inicia un procés de diàleg, tal com es va fer per a la reclassificació dels llocs de treball, en el qual cada cos aportarà elements objectius perquè l’empresa pugui introduir millores en cas que sigui necessari.

El Govern es compromet, d’una banda, a implantar un mecanisme que compensi el bloqueig del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment (GAdA), interromput fa uns anys i que ha dificultat la carrera professional dels funcionaris. La proposta passa per incrementar de manera progressiva la base retributiva en funció de l’antiguitat del lloc de treball mentre no es posi en marxa el nou sistema de regulació de la carrera professional.

A més, s’iniciarà un treball per a harmonitzar els complements específics dels cossos especials, una revisió dels complements de responsabilitats permanents i s’establirà un sistema que ajusti la progressió d’alguns professionals a una franja de responsabilitat superior que, en alguns supòsits, actualment no està prou recompensada.