Polònia també elimina Andorra de la llista de jurisdiccions fiscals no cooperants

Monika Krzepkowska, Imma Tor i Landry Riba (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han acollit aquest dilluns la presentació de les prioritats de Polònia al capdavant de la Presidència del Consell de la Unió Europea que ostentarà tot aquest primer semestre de 2025. La presentació l’ha dut a terme l’encarregada de negocis a l’Ambaixada de Polònia acreditada a Andorra, Monika Krzepkowska, qui ha destacat la necessitat de continuar treballant de cara a la conclusió dels procediments interns de la UE per a l’adopció de l’Acord d’Associació d’Andorra i San Marino. Així mateix, també s’ha apuntat que Polònia vol treballar per a fomentar la integració econòmica amb especial atenció a les relacions comercials transatlàntiques com a pilar fonamental de l’estabilitat europea.

Durant l’acte s’ha posat de manifest la decisió del Ministeri de Finances de Polònia d’eliminar Andorra de la seva llista de jurisdiccions fiscalment no cooperants. L’acte formal, efectiu des de l’1 de gener d’enguany, és el reconeixement als esforços continuats d’Andorra per complir amb els estàndards internacionals de transparència i cooperació fiscal.

“Ha estat el resultat de mesos de treball tècnic i diplomàtic al més alt nivell”, ha celebrat Tor, qui ha recordat la visita del cap de Govern, Xavier Espot, a Polònia l’abril de l’any passat. “Polònia està compromesa per a enfortir les relacions de cooperació i les agendes d’interès comú”, ha ressaltat Krzepkowska, qui ha encoratjat a seguir el procés d’acostament d’Andorra a la UE i ha exposat el “cas d’èxit” d’integració de Polònia al mercat únic.

En aquesta mateixa línia, i en base als nous antecedents, la ministra Tor s’ha mostrat totalment oberta a poder iniciar les negociacions per a impulsar un Conveni per a evitar la doble imposició (CDI) ara que s’ha aixecat l’obstacle de figurar a la llista de països no cooperatius.