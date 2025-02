El Govern respon Piqué: l’FC Andorra no jugarà al Nacional

La ministra, Mònica Bonell, manifestant-se al respecte aquest matí de dilluns (SFGA/JAViladot)

Resposta ferma del Govern a l’ultimàtum d’aquest diumenge efectuat per l’accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué. L’Andorra no jugarà la temporada vinent a l’Estadi Nacional i l’alternativa que els ofereixen és el camp que està construint la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a Encamp. El cap de Govern, Xavier Espot, no s’ha mostrat sorprès per les declaracions de Piqué, que ja va carregar contra l’executiu fa mesos a la xarxa social X. A més, Espot, ha negat que l’Executiu no cregui en el projecte de l’Andorra al país.

“Apostarem fins on puguem i fins on ens correspongui perquè l’FC Andorra es quedi a Andorra, però no sota la base d’amenaces ni havent de fer concessions que crec que no estan en absolut justificades”, explicava el cap de Govern. I ha recordat que s’han gastat 5 milions i mig d’euros entre subvencions i reformes a Prada de Moles i al Nacional. “Entre les inversions que hem fet a l’Estadi Nacional i a Prada de Moles per a poder compatibilitzar i que el rugbi i el futbol poguessin jugar, ens hem gastat més de dos milions i mig d’euros. Vull dir, des de l’erari públic. Crec, si no recordo malament, que entre Andorra Turisme i el Ministeri d’Esports han destinat en subvencions directes al Futbol Club Andorra, fins ara, 3 milions d’euros”.

La ministra, Mònica Bonell, que aquest matí de dilluns ha parlat amb l’accionista del club, ha reiterat que la solució per a quedar-se a Andorra passa per Encamp. “El Futbol Club Andorra té una oportunitat que fa un any no tenia de poder continuar jugant al país fora de l’Estadi Nacional i el que creiem des del Govern és que no la poden deixar escapar i nosaltres els acompanyarem perquè ells puguin continuar jugant aquí a Andorra”, assenyalava Bonell.