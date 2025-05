El Govern inverteix més d’un milió d’euros en la millora de quatre carreteres del país per a reforçar la seguretat

Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

Per a millorar la seguretat viària del país i mantenir en bon estat la xarxa de carreteres, el Govern ha adjudicat quatre actuacions a les infraestructures viàries del territori amb un import que ascendeixen a més d’1,1 milions d’euros. A la parròquia de Sant Julià de Lòria, s’estabilitzarà el talús de la rotonda de la carretera general 1 a l’alçada d’Aixovall i la reposició de la barrera dinàmica a la CG6. Es tracta d’una intervenció imprescindible per a garantir la seguretat dels vehicles i vianants que circulen per aquesta zona. L’actuació s’ha adjudicat per 251.600 euros a l’empresa Desplom SLU. El termini d’execució de l’obra és de quatre mesos.

A la vall del nord s’intervindrà en dos punts. Per una banda, a la carretera que connecta Anyós fins a l’encreuament de la carretera de Beixalís per a estabilitzar dos trams de talús rocós i la millora del drenatge. El termini d’execució de les obres és de dos mesos i mig. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Progec, per un import de 365.203,79 euros. Per altra banda, a la carretera general 3 del Serrat al pont del Castellar, en una distància d’uns 200 mestres, s’estabilitzarà el mur que sosté la carretera, es millorarà el drenatge i s’instal·larà una barrera de seguretat de fusta. Els treballs tenen un cost de 213.947,24 euros i una durada de dos mesos i mig. L’empresa adjudicatària és Construccions Purroy.

I, finalment, a la parròquia de Canillo, continuant amb els arranjaments que s’han anat duent a terme en diversos anys a la carretera secundària de Montaup i que forma part de la xarxa bàsica, s’actuarà en un tram de la via de 525 metres lineals entre les Bordes de Mereig i fins al trencall del Roc del Quer. En aquesta fase es millorarà el sistema de drenatges, es repararà la barrera de seguretat, i, també es construirà un mur de maçoneria en aquells llocs que es requereixi. Les obres tindran una durada de cinc mesos i s’han adjudicat per un import de 296.826,17 a l’empresa Progec.